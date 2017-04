Álex de la Iglesias cree que el cine que debería estar al nivel de los toros

El director de cine Álex de la Iglesia ha lamentado que el Gobierno no vaya a bajar el IVA del cine al igual que va a hacer con espectáculos en director como el teatro o las corridas de toros pero considera que la solución no pasa por quejarse ni por pensar que se trata de un castigo al sector.

"El cine es caro de hacer, también devuelve mucho dinero y establece una relación con el público y la cultura lo suficientemente importante para considerarlo al nivel de los toros, pero quejarnos y mantener una actitud a la contra no me parece constructivo", ha explicado el cineasta en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

En su opinión, "los señores del Gobierno han decidido esto y hay que asumirlo". No cree, además, que la decisión de no incluir el cine en la rebaja del IVA prevista para los espectáculos en directo tenga que ver con que a los políticos "les guste o no" el cine español y prefiere pensar que el Ejecutivo "tiene razones poderosas y muy meditadas" para hacerlo.

Ha defendido, en cualquier caso, la labor realizada desde la Academia de Cine para conseguir una rebaja: "Creo que se ha hecho lo posible, hemos tenido todo tipo de conversaciones y hemos cumplido con nuestro deber que es intentar mejorar el momento del sector", ha explicado A su juicio, lo que debe hacer el sector, ante esta situación, "es mantener un debate y explicarse" para entender las razones por las que se mantiene el IVA "al 21 por ciento junto con los pañales o los servicios funerarios".

El director de 'El Bar' ha eludido en todo momento la polémica y ha ironizado incluso con la posibilidad de dedicarse al mundo de la tauromaquia. "No es una cosa que me haya planteado, pero a ver si la solución está en hacernos todos toreros", ha bromeado.