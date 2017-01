Susana Díaz aboga por recuperar "el sentido profundo de la palabra compañero" y que "no haya más etiquetas"

EPLa secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha abogado este domingo por recuperar "el sentido profundo de la palabra compañero y compañera, que no haya más etiquetas ni apellidos, ya que la única palabra que queremos que nos una es la de compañero y la de socialista, y la de lucha de un partido que tiene ganas e ilusión".

Durante su intervención en la inauguración de la nueva sede de la Agrupación Socialista de Ayamonte (Huelva) en un acto en el que se le ha hecho entrega del reconocimiento a Francisca Martín Flores como la Militante del Año en este municipio onubense, Díaz ha remarcado que "hay que luchar por un partido que tiene hombres y mujeres que merecen nuestro esfuerzo".

"No hay nada más bello que por la calle las personas de tu partido te llamen compañero, es más fuerte que amigo", porque significa, a su juicio, que "vamos a hacer juntos el mismo camino, que vamos a correr la misma suerte y compartir un mismo fin, así como que si a él o a ella le va bien, al otro también", y al contrario. Y todo ello, ha remarcado, "para acabar con una derecha cruel e insensible".

Al respecto, Díaz ha precisado que "cuando defendemos a los ciudadanos y somos honestos en ese momento la gente valora lo que hemos hecho", por eso ha pedido a los militantes y dirigentes socialistas que "se sientan orgullosos de ser socialistas y compañeros", ya que considera que "si estamos unidos y corremos la misma suerte, y pensamos en los ciudadanos y no nos miramos el ombligo, vamos a ganar todas las elecciones que se nos pongan por delante".

"Estoy convencida de que esto va a salir bien y que el PSOE va a ganar todas las elecciones de los próximos años, sean cuando sean", ha insistido Díaz, indicando además que su partido "entra en una etapa diferente donde la gente necesita un partido socialista fuerte, para enfrentarse a la derecha; sensible, para poner soluciones, y unido". En este punto ha añadido que "hay que pasar página y tener un punto de inflexión para abandonar las derrotas electorales porque necesitamos el PSOE más PSOE que nunca, que garantice que vamos a vivir mejor y con más igualdad".

A su juicio, "los ciudadanos están esperando al PSOE y que dé ese paso al frente y que le digamos a los hombres y mujeres que estamos aquí, dispuestos a levantarnos y recuperar la confianza de los ciudadanos para que futuro de nuestros hijos sea mejor" y nosotros, ha añadido, "podemos hacerlos siendo leales y fieles a nuestros valores".

A su vez, ha presidenta ha recordado las políticas llevadas a cabo por los socialistas Pablo Iglesias, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que soñaron "con una España en libertad y ahora toca de nuevo que los socialistas soñemos con una España justa, mejor, que acabe con las desigualdades, en la que nadie juegue con la sanidad para hacer negocio, y que le diga a Europa que hace falta una Europa en libertad".

"Cuando nos votan los ciudadanos es porque lo estamos haciendo bien, ya que éstos nunca se equivocan, sino que se equivoca el partido", ha subrayado Díaz, quien ha recordado que el PSOE perdió en Andalucía en 2012, "por primera vez, y gobernamos en coalición", una circunstancia que Díaz ha considerado "un toque de atención fuerte, ya que los ciudadanos nos dijeron que querían que gobernáramos pero que teníamos que espabilar, sin discutir de nuestros problemas sino sobre los de la gente", a lo que ha añadido que "cuando lo arreglamos, en las siguientes elecciones nos dieron una mayoría grande para gobernar y aquí estamos de nuevo, dando a los ciudadanos lo que necesitan".

"NO HAY OTRA RECETA"

"No hay otra receta, es lo que quieren los ciudadanos de nuestro partido, que nos dejemos de líos internos y que hablemos de ellos", ha enfatizado Díaz, quien ha asegurado que ellos "saben que somos capaces de hacerlo porque ya lo hemos hecho".

Para Susana Díaz, "hace falta un PSOE que no se conforme con cambiar algunas cosas del PP, como la reválida o las cláusulas de suelo, porque no es suficiente, sino que hay que ganarle sin dejar que nadie nos arrastre a posiciones que no son las nuestras, ya que no somos excomunistas ni 'exnada', sino socialistas".

Por ello, ha lanzado un mensaje a todos los presentes de que "hay que ganar las elecciones para ilusionar estas casas del pueblo y a los hombres y mujeres que salen a pedir el voto, que salen todos los días del año".

Todo ello, ha subrayado, para "poner fin a una derecha insensible que ha jugado en esta semana con algo importante, con la luz, ya que se paga por un suministro vital lo que no vale porque hay gente que hace negocio" y es una circunstancia que "la tiene que parar un gobierno". Por tanto, ha pedido al PP que "no mienta más y que no abran más brechas de desigualdad".

En este mismo acto ha intervenido el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, quien ha agradecido a Díaz su presencia porque a "Susana le importan los militantes y está donde tiene que estar", a lo que ha añadido que el PSOE "tiene que recuperar a Ayamonte, que es un pueblo de referencia".

Caraballo ha concluido que "se necesita a gente como Susana Díaz en Andalucía y en España que confíe en la gente" con "ideas tangibles, reales, no utópicas, y con un partido útil para ser el muro de contención a las políticas retrógradas del PP".