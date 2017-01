Iglesias y Errejón se cruzan reproches tras una primera reunión sin avances

EPLa reunión convocada este miércoles por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para buscar un acuerdo antes de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre con los equipos que compiten en este proceso ha finalizado sin avances y con un cruce de reproches ante los medios entre el líder y su secretario político, Íñigo Errejón; un desenlace que aleja ese posible pacto para concurrir unidos, con el mismo proyecto y en la misma lista, en el congreso de febrero.

Se trata del primer encuentro que se ha producido tras abrirse el martes la fase de negociaciones para intentar buscar acuerdos antes de Vistalegre II; una reunión de casi 3 horas en la que han participado, además de Iglesias y Errejón, otros 11 representantes de equipos que han presentado propuestas como el anticapitalistas Miguel Urbán y la secretaria de Análisis Política y Social, Carolina Bescansa, que también ha lanzado su propia iniciativa. El plazo para llegar a acuerdos se cierra el 2 de febrero.

"La unidad se consigue debatiendo, no con documentos ni haciendo declaraciones agresivas en los medios, sino con el debate", ha enfatizado el secretario general en declaraciones a los medios tras finalizar el encuentro, y al ser preguntado por los avisos lanzados previamente por Errejón sobre la necesidad de que esa "unidad" se consiga "construyendo" y no "a toque de corneta" ni "proclamándola".

"Yo creo que lo último que necesita Podemos es escuchar a unos compañeros hablando mal de otros. Cada uno que haga sus declaraciones y que sea dueño de sus palabras. Yo no voy a hablar mal de la corriente de Íñigo y Tania (Sánchez) ni de ningún otro", ha enfatizado, para añadir que lo que quieren los militantes, a su juicio, es verles "unidos".

EVITAR SER "COMO EL PSOE"

En este punto, ha aprovechado para avisar de que deben evitar ser "como el PSOE, un partido con dinámicas de familias y de barones y secuestrado por las élites". "No quiero eso para Podemos. La gente nos quiere ver unidos y diga lo que diga Errejón, yo no voy a decir nada contra él", ha insistido.

Por ello, ha asegurado que por su parte va a trabajar para que lleguen unidos a Vistalegre II y no con proyectos y candidaturas diferentes. "Es lo que necesita Podemos y España, pero si hay compañeros que no quieren que vayamos por separado, tampoco hay ningún problema", ha apostillado, descargando de este modo la responsabilidad sobre los 'errejonistas' de ese posible no acuerdo.

De hecho, Iglesias ha asegurado que cree "humildemente" que las ideas que él y su equipo de 'Podemos para todas' defienden son "las mayoritarias" y que por ello, él esta dispuesto a "liderar" el partido. "Pero si hay un compañero que tiene más votos y la corriente de Íñigo y Tania recibe más votos, tendrán que liderar ellos", ha señalado.