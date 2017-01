La mujer de Bárcenas, en el juicio de Gürtel: "No soy tonta"

EPRosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha afirmado este lunes ante el tribunal que la juzga junto a otras 36 personas por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), que ella iba al banco a firmar documentos cuando su marido se lo pedía porque entendía que se trataba de algún trámite relacionado con su cartera de valores que requería su rúbrica. En este sentido, ha recalcado que siempre ha tenido una "total y absoluta" confianza en él.

Iglesias, que sólo ha contestado a su abogada, Marta Gimenez, ha apuntado que ella no gestionaba el patrimonio familiar, sino que "llevaba la casa". Así, ha explicado que el extesorero del PP era el que realizaba las operaciones pertinentes sobre su cartera de valores y ha apuntado que ella no es "tonta".

Así, ha apostillado que iba al banco a firmar documentos cuando Bárcenas se lo indicaba porque él era el que gestionaba la cartera de valores que tenía a su nombre. Ha asegurado que ella entendía que ese trataba de la "compraventa de acciones" que requerían su firma: "Doy por hecho que era una cartera de valores que gestionaba a mi nombre. Pasaba por el banco, firmaba los documentos que fueran y me iba", ha señalado.

Sobre las acciones de Libertad Digital que supuestamente compró la procesada con dinero de la 'caja B' del PP, Iglesias ha relatado que Bárcenas le comentó que el partido pensó que era "buena idea" adquirir títulos de este medio de comunicación para las "personas más próximas" y las iba a poner a su nombre. "No sé más", ha añadido, al mismo tiempo que ha precisado que "todo lo que hacía él (Bárcenas) me parecía bien".

Preguntada por si alguna vez llevó documentación para las declaraciones de la renta, Iglesias ha dicho que nunca ha entregado documentación a nadie, sino que era su marido quién hacía estos trámites con un asesor fiscal. En este sentido, ha hecho hincapié en que tiene "confianza total y absoluta" en el que fuera senador del PP por Cantabria porque no ha tenido ni tiene "ningún motivo para hacerlo".

NO CONOCÍA LA EXISTENCIA DE LAS CUENTAS EN SUIZA

Sobre las cuentas en Suiza, Rosalía Iglesias ha asegurado que se enteró "a lo largo del procedimiento" de la existencia de dichos depósitos. "Si no sabía las que había aquí (en España), muy difícil que supiera las de Suiza", ha destacado.

Aún así, ha insistido --al igual que hizo su marido durante su declaración-- en que las pocas veces que ha acompañado al extesorero 'popular' a un banco helvético, siempre se ha quedado esperándole en una "sala de espera".

A pesar de que la mujer de Bárcenas --para la que Fiscalía solicita 24 años y 1 mes de prisión-- se ha negado a contestar a Anticorrupción, la fiscal Concepción Sabadell ha consignado la batería de preguntas dirigidas a Iglesias. El Ministerio Público tenía interés en conocer, entre otras cuestiones, si la acusada se reunió en la sede del PP con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el exsecretario general del partido Javier Arenas; la procedencia del dinero de Bárcenas; así como si conocía los negocios del extesorero 'popular'.

Iglesias ha explicado que conoció a su marido en el año 1983 cuando ambos trabajaban para Alianza Popular (AP) --Iglesias como secretaria y llegó a trabajar para el expolítico Jorge Verstrynge, y Bárcenas como gerente de la formación política-- y ha apuntado que sí conocía que por entonces tenía negocios fuera del partido y de España porque no era "incompatible" con el cargo que desempeñaba.

Aún así, ha negado saber los detalles de los negocios porque, según ha dicho, la pareja no habla de "temas de trabajo. "No sé si es difícil de entender", ha continuado, pero "afortunadamente", según ha constatado, el matrimonio no tiene la necesidad de hablar de estos temas porque tienen una "vida llena".

En este sentido, ha aseverado que durante la etapa que su marido trabajó para el PP nacional, sólo ha acudido a la sede del partido, en la calle Génova en Madrid, para acompañarle en algún acto de fin de campaña o similar.