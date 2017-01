Pedro Sánchez no ha tomado una decisión, pero Patxi López no será su candidato

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez se mantiene "tranquilo" y aún no ha decidido si se presentará a las próximas primarias, pero tiene claro que el exlehendakari "no es su candidato" ni él le "cederá su fuerza" entre las bases, han informado a Europa Press fuentes de su entorno.



Según estas fuentes, el ex secretario general del partido no va a apoyar a López, que este mismo domingo ha presentado en Madrid su candidatura a las primarias por la Secretaría General del PSOE. El ex presidente del Congreso ha dicho que habló con Sánchez para informarle de su decisión y le gustaría que se sumara a su proyecto, como el resto de los militantes.



Sin embargo, desde su entorno más próximo se asegura que Patxi López no es el candidato de Sánchez, porque el ex secretario general cree que no va a poder "arreglar los problemas" que tiene el PSOE. Según dicen, "respeta" su decisión, pero "no está detrás" de su candidatura.



Y, además, avisan de que Sánchez no le va a "ceder su fuerza" entre la militancia. Según estas fuentes, el apoyo de las bases con el ex secretario general, que dimitió el pasado 1 de octubre, está intacto.



La candidatura de López ha sido recibida con malestar entre el sector del PSOE que se mantiene fiel al ex secretario general. Fuentes de su entorno aseguran que al anunciar su candidatura a sus compañeros este sábado, el exlehendakari explicaba que se presentaba para "cortar el paso" al exlíder.



Por su parte, López ha asegurado este domingo que no se presenta "contra nadie" ni para evitar que otros compañeros se presenten. Después, cuando se le ha preguntado si quiere que Sánchez se sume a su candidatura, ha respondido afirmativamente, asegurando que lo que busca es que sumar a "miles y miles de socialistas", porque cree que en el PSOE "no sobra nadie".