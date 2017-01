Los padres de Nadia dicen que las fotos eran para controlar la patología de su piel

epLos padres de Nadia, Fernando Blanco y Margarita Garau, han defendido ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Seu d'Urgell que las fotografías de presunto contenido sexual "tienen carácter personal y natural, con el fin del control y seguimiento de la patología de la piel", ha afirmado su abogado, Alberto Martín, en declaraciones a los medios.

Según el abogado, que ha acompañado a Garau y a Blanco en su declaración ante el juez, que les ha interrogado tras hallar indicios de exhibicionismo y provocación sexual, los padres "nunca han llevado a cabo ningún acto en perjuicio de la menor ni en su presencia ni que ella haya podido ver".

"No hay nada de verdad en que tengan criterio pornográfico ni sexual" las fotografías, ha dicho el abogado, que ha explicado que durante las dos declaraciones los padres no se han visto y que no se ha solicitado ninguna nueva medida cautelar, ya que el padre está en prisión.

Martín ha contado que Fernando Blanco y Margarita Garau no recordaban las imágenes pero que las han recordado al verlas: "No sabían exactamente las que eran. Ellos son los que están en ese lado de la cámara y con la niña, ellos tienen un afecto enorme por la niña".

Según el letrado, los padres han respondido a todas las preguntas que les han formulado durante su comparecencia, ya que les habían aconsejado que dieran explicaciones "con toda naturalidad, con la verdad".

"No queremos que haya un juicio social duro, no queremos que se les demonice y que se les queme en una hoguera sino que, si se les tiene que juzgar, se les juzgue por aquellas cuestiones que procedan y no por otras", ha reclamado.

CASOS SIN CONEXIÓN

El letrado defendido que esta causa no tiene ninguna conexión con la investigación por estafa contra los progenitores porque las fotografías de presunto contenido sexual se tomaron en Baleares.

Preguntado por los periodistas sobre la valoración inicial del juez de las fotos, el abogado ha considerado que todas estas cuestiones "son de carácter muy subjetivo y por lo tanto requieren un elemento valorativo muy fuerte y muy personal".

"La actuación judicial la valoro positivamente, con respeto aunque no esté de acuerdo con ella en el sentido de que se entiende que se hace en beneficio de la niña", ha añadido.

Durante el tiempo que los padres han estado en los juzgados no se han visto, ha indicado el abogado.

Tras la declaración, Margarita Garau ha salido de La Seu d'Urgell con destino a Palma de Mallorca para reunirse este fin de semana con su hija, mientras que el padre ha regresado en un coche de los Mossos d'Esquadra a la prisión de Lleida, en la que ingresó el 9 de diciembre.