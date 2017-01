Errejón censura la "inmadurez" de Pablo Iglesias en Podemos

EPEl secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, cree que la próxima Asamblea Ciudadana debe servir para "corregir el rumbo de los últimos meses", abandonar los golpes de efecto y volver a disputar el "sentido común" y apela a recuperar la iniciativa política sin encerrarse o arrinconarse en la izquierda.



"No necesitan domesticarnos, les basta con arrinconarnos y dejarnos una cómoda y folclórica existencia en la esquina izquierda del tablero, fuera e impotente ante su reconstrucción del sistema", señala el borrador del documento político que Errejón presenta desde la plataforma "Recuperar la ilusión" y se ha hecho público este viernes.



El texto con el título "Desplegar las velas: un Podemos para gobernar", se abre ahora al debate y a las aportaciones de las asambleas territoriales con círculos de todo el Estado que comienzan este fin de semana.



Los 'errejonistas' apuestan por recuperar la iniciativa política, y demostrar que Podemos es capaz de presionar al Gobierno, "liderar acuerdos" e instalar temas en la agenda nacional.



En definitiva, mostrase como una fuerza política de futuro", de Gobierno y no una fuerza de resistencia y advierten: "No podemos quedarnos ahora encerrados tras los muros del cordón de seguridad "constitucionalista" que busca aislarnos como cuña de protesta. Tenemos ante nosotros la posibilidad de vencer".





Aquí @pbustinduy y yo contando las líneas principales del borrador justo al acabar de escribirlo. Espero que os guste :) #UnPodemosParaGanar pic.twitter.com/0GwgZ1h303 „ Íñigo Errejón (@ierrejon) 13 de enero de 2017

Cree Errejón que entre el 20-D y el 26-J se ve la importancia "que le otorga la ciudadanía de nuestro país a un cierto orden", por lo que "más allá de la pulsión destituyente" cree que se hace necesario "plantear un horizonte alternativo de certezas y seguridades para ser una fuerza realmente transformadora".Y el número dos de Podemos cree que en esos meses Podemos no cumplió con ese propósito. Aunque ya en julio el partido hizo una autocrítica en la que achacaba a la gestión en la breve legislatura de sus resultados en junio, Errejón ahora dota a ese argumento de una autocrítica punzante que le alcanza a él, pero que apunta a Pablo Iglesias, a su discurso de la cal viva y a la manera agresiva en que trató al PSOE y a Sánchez a la hora de entablar la negociación: "La gestión de las negociaciones de gobierno improductivamente y la percepción de inmadurez y soberbia por una parte importante de nuestro potencial electorado explican los resultados del 26-J", y añade aquí su reivindicación por un Podemos independiente, "en los que la confluencia con IU pareció no funcionar".