Sanidad se plantea multar a padres de menores que consuman alcohol

La nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, baraja imponer una multa a los padres de menores que consuman alcohol. Así se deduce de una entrevista concedida a ABC.es en la que también habla de un copago más justo para pensionistas. Asegura que su idea no es similar a anteriores medidas, encaminadas a alejar a los menores de lugares donde se venda alcohol, sino que va más allá: "Es cierto, pero tengo claro que debemos concienciar a la sociedad. Que si alguien ve a un menor beber en una plaza, llame a la policía y que el agente pueda pedirle el DNI y hacerle un control de alcoholemia. No se va a detener a nadie, aunque si da positivo se llamará a los padres o tutores para informarles que su hijo está bebiendo. Si dan un móvil falso, la Policía acompañará al chaval a su casa y la familia recibirá un aviso para acudir a un curso de sensibilización con su hijo, similar a los que hace Tráfico. Habrá algún padre irresponsable que se niegue a ir, entonces, si el chico es reincidente, quizá haya que plantearse algún tipo de sanción económica. Imagínese que lo pillan cinco veces bebiendo y no van al curso. Entonces puede que se planten sanciones, pero no quiero que sea una ley coercitiva sino de sensibilización", explia.

La idea contempla también mayores sanciones a quienes vendan alcohol a menores.