Girauta: "Podemos, Batasuna e independentistas conforman una alianza destructiva"

El portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha asegurado en una entrevista con Europa Press, que ve en Podemos, Batasuna y los independentistas catalanes una "alianza de facto" con el proyecto común de destruir España.



En su opinión, estos partidos tienen "apasionantes proyectos destructivos" y buscan las debilidades del país para "darle más fuerte a ver si se cae la casa (España)".



Según Juan Carlos Girauta, la verdadera línea divisoria entre los políticos "no es de ideología", sino que se traza entre la gente que quieren construir y la que "quiere destruir". En el primer grupo, en el que se incluye, estarían los que advierten de los problemas, de las cuestiones que necesitan reforma y se disponen "rápidamente" a formar alianzas para hacer esas reformas.



En el grupo de los que quieren destruir, el dirigente de la formación naranja encuadra a los "populismos de índole nacionalista o de índole de extrema izquierda". "No cito a la extrema derecha porque no está en el Congreso afortunadamente", puntualiza. DEROGACIÓN DE LA REFORMA DEL TC



Juan Carlos Girauta también se ha referido a la decisión del PSOE de votar en el Parlamento para quitar atribuciones sancionadoras al Tribunal Constitucional para los que le desobedezcan, precisamente en un momento en el que en Cataluña existe una resolución de su Parlamento regional para "desobedecer al TC".



En su opinión, se trata de "un asunto penoso". "¿Con este desafío, vamos a quitar en el Congreso funciones ejecutivas al TC?. ¿Nos hemos vuelto locos", exclama.



Girauta dice no sentirse extrañado porque una decisión así la apoyen partidos "antisistema o secesionistas", pero sí le extraña que lo haya hecho el PSOE, un partido que califica de "serio". En su opinión, se debe a una "venganza" de los socialistas contra el PP por no haber contado con ellos para reformar el TC y darle atribuciones sancionadoras.