Afines a Sánchez le piden que tome ya una decisión sobre su candidatura

EPSocialistas afines al ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez le están pidiendo que tome ya una decisión sobre su futuro y aclare cuanto antes si se va a presentar o no al 39 Congreso Federal del partido.

Dirigentes próximos al exlíder han asegurado a Europa Press que Sánchez todavía no tiene claro si dará un paso al frente para concurrir a las primarias, pero defienden que debería despejar la duda porque ellos y los militantes que le apoyan tienen que saber a qué atenerse.

Según estas fuentes, Sánchez continúa atesorando el apoyo de un sector de la militancia y de cuadros medios del partido que se mantienen fieles, mientras algunos otros dirigentes de más peso orgánico se han despegado ya de su figura.

Por eso, sostienen, debe dar un paso y explicar cuanto antes cuáles son sus planes, ya que es la única manera de que quienes siguen siendo fieles puedan mantener su postura de cara a los militantes que seguirían estando dispuestos a ayudarle.

Afirman que la militancia sigue activa, aunque reconocen que no se puede identificar la presión de las plataformas de críticos con la Gestora --que piden que se convoque ya el congreso-- con un apoyo cerrado a Sánchez. En cualquier caso, defienden, las bases necesitan respuestas.

SÁNCHEZ NO HA RECIBIDO BIEN EL MENSAJE

Sin embargo, según las fuentes consultadas, Sánchez no ha recibido bien este mensaje. El ex secretario general no ha vuelto a aparecer en público desde el pasado 10 de diciembre, cuando protagonizó su segundo encuentro con militantes desde que dejara su escaño en el Congreso de los Diputados.

Al marcharse explicó que dejaba de ser diputado pero volvía a empezar como "un militante más" y aseguró que para ello recorrería "todos los rincones de España" para escuchar a los socialistas. Pero casi dos meses después, sólo ha tenido dos actos, ninguna entrevista --después de su polémica aparición en 'Salvados'-- y no ha dado señales de sus intenciones.

Por eso, el sector más afín a Sánchez defiende que es el momento de dar el paso y decir que se presentará, y se mantendrán con él, o anunciar su retirada definitiva. Algunos socialistas consultados por Europa Press apuntan a que estaría esperando al Comité Federal del 14 de enero, en el que se fijará un calendario que conducirá al 39 Congreso, pero insisten en que no puede demorarse tanto.

Además, hay quien defiende que si decide no ir a primarias, tiene que explicar que lo hace para que el PSOE pueda recuperarse de su fractura y, para ello, consideran que debería instar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a que tampoco se presente. Aunque prácticamente nadie confíe en que su petición tuviera éxito.

Así las cosas, dirigentes próximos a Sánchez reconocen que continúa digiriendo todo lo que ha sucedido en los últimos meses y sigue afectado. Además, apuntan que, después de que algunos de sus colaboradores más próximos se resituaran en el partido, comenzando por el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, sigue llevándose "decepciones", porque otros le están "dando de lado".

Y es que, según admiten estos socialistas, el círculo del ex secretario general se ha ido estrechando y ya ven fuera también incluso a su 'número dos' en Ferraz, el ex secretario de Organización César Luena.

¿HABRÁ TERCERA VÍA?

Mientras tanto, en el PSOE se sigue hablando de la posibilidad de que surja una 'tercera vía', en la que muchos sitúan al exlehendakari Patxi López. Sánchez está convencido de que si él se presenta López no lo hará y también ha dejado entrever que, si al final no opta a la reelección, apoyaría al ex presidente del Congreso.

En ese caso, socialistas de todos los sectores están convencidos de que podría llegarse a una candidatura de integración: si la presidenta de la Junta de Andalucía, que tampoco ha anunciado sus planes, se presenta, no ven difícil que llegue a un pacto con López y pueda irse a una candidatura única.

Ése es el deseo de muchos dirigentes, que ya están trabajando a favor de esa candidatura que, consideran, podría facilitar que el PSOE saliera unido del 39 Congreso. Estos socialistas no ven otra opción posible.

Mientras tanto, desde el PSOE andaluz se asegura que los pasos de Díaz no tienen por qué ser inminentes y dudan de que vaya a hacer algún anuncio próximamente. Ahora, sostienen, es el momento de que la Gestora haga su propuesta de calendario, se discuta en el Comité Federal y se empiece a trabajar sobre el proyecto político del partido.