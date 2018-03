Primer atropello mortal de un coche sin conductor

Una mujer ha muerto en Tempe, Arizona, Estados Unidos, al ser atropellada por un vehículo sin conductor operado por Uber, según ha informado a través de un comunicado la policía de Tempe. "El vehículo se dirigía hacia el norte cuando una mujer que caminaba fuera del paso de peatones cruzó la calzada de oeste a este cuando fue arrollada por el vehículo de Uber", señaló la policía en un comunicado. De confirmarse que se ha tratado del atropello de un peatón, sería el primero con consecuencias mortales protagonizado por un coche autónomo.



Imágenes difundidas por la cadena estadounidense Abc muestran, sin embargo, una bicicleta en el suelo junto al coche autónomo, aparentemente dañada por el vehículo de Uber y aseguran que el coche ha golpeado a una ciclista. El comunicado policial habla, no obstante, de que la mujer estaba caminando al ser arrollada, según publica ElPais.com.



Uber ha anunciado que suspende las pruebas que venía realizando con coches sin conductor en Tempe, Pittsburg, Toronto y San Francisco. La compañía, que ha expresado sus condolencias a la familia de la víctima a través de Twitter, asegura que está cooperando con las autoridades en la investigación.





Our hearts go out to the victim´s family. We´re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.