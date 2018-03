Stephen Hawking: diez citas imprescindibles del genio

Stephen Hawking, probablemente el científico más famoso del mundo, ha fallecido hoy a los 76 años. Considerado una de las diez personas más inteligentes del planeta, con un cociente intelectual de 160, el autor de 'Breve historia del tiempo' ocupó en la Universidad de Cambridge, entre 1979 y 2009, la misma cátedra de Matemáticas en la que impartió clases Isaac Newton.

Sus trabajos más importantes han consistido en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general, y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking.

Entre sus muchas reflexiones, aquí hemos elegido diez que pueden resumir su pensamiento y la visión que tenía del mundo y el universo.

- "Sólo somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella promedio. Pero podemos entender el Universo. Eso nos hace muy especiales".

- "La inteligencia es la habilidad para adaptarse a los cambios".

- "No hay una única imagen de la realidad".

- "Creo que la vida extraterrestre es bastante común en el universo, aunque la vida inteligente no lo es tanto. Algunos dicen que aún debe aparecer en el planeta Tierra".

- "Si entiendes el Universo, de alguna forma lo controlas".

- "Nadie puede resistir la idea de un genio lisiado".

- "Aunque el 11 de septiembre fue horrible, no amenazó la supervivencia de la raza humana, como lo hacen las armas nucleares".

- "El pasado, como el futuro, es indefinido y existe solo como un espectro de posibilidades".

- "La vida sería trágica si no fuera graciosa".

- "Einstein había rechazado la idea de que Dios juega a los dados. Sin embargo, todas las evidencias indican que Dios es un jugador impenitente."