Al menos 19 muertos por una explosión de gas durante una boda en el oeste de India

Al menos 19 personas han muerto por la explosión de dos bombonas de gas ocurrida durante una boda en la ciudad de Beawar, en el estado de Rajastán, en el este del país.



La explosión ocurrió en la tarde del viernes y causó el derrumbe del edificio donde se realizaba la celebración y daños en doce viviendas cercanas.



El último balance de víctimas, conocido este domingo, eleva a 19 el número de fallecidos, ya que en las últimas horas y con la participación del Ejército se han conseguido recuperar nueve cadáveres más de entre los escombros, según recoge el periódico local 'Pink City Post'.



Además hay una veintena de heridos, algunos de ellos de gravedad. Entre los fallecidos están la madre de la novia y tres niños. Las autoridades apuntan a una negligencia en cocina que provocó la explosión de las bombonas de gas.





Gas cylinder blast in kumawat bhawan, Beawar(tehsil) Ajmer Rajasthan. trapped and casualties evacuated by team of 6 NDRF , ops continuously going on #NDRF @NDRF pic.twitter.com/BbkXG5xgqB