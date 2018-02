Una profesora española protegió a cinco alumnos en el tiroteo de Florida

La profesora riojana Patricia Rivas ha salido ilesa tras haber vivido muy de cerca la matanza ocurrida en el instituto de Parkland, en Florida (USA), donde un estudiante protagonizó un tiroteo matando a 17 personas y dejando heridas a otras 20. La docente, natural de Calahorra, al parecer al oir los disparos, se refugiara dentro de un armario protegiendo a cinco de sus alumnos.

La madre de la profesora, Violeta Puerta, ha atendido a los medios de comunicación muy atentamente y ha declarado a Europa Press que ayer vio la noticia en la televisión y unos instantes después se dio cuenta de que el trágico suceso estaba teniendo lugar muy cerca de su hija.

"No piensas que te va a tocar a ti, así que en primer momento no me di cuenta de que el instituto era en el que trabaja mi hija". Los primeros momentos fueron de gran angustia pues Violeta no recibió la llamada de su hija para informarle de lo sucedido y tranquilizarla, así que fue ella quien tomó la iniciativa.

"Tranquila mamá, estoy bien"

En ese momento, ha apuntado que la única respuesta que tuve fue muy rápida: "Tranquila mamá, estoy bien" y luego tuvo que colgar. "Pero claro, cuando me dijo esto el muchacho -el tirador- aún no había sido detenido y seguía dentro del edificio. Pasaron unos minutos hasta que ella me devolvió la llamada. A mí me pareció que pasó media hora".

Patricia Rivas imparte clases en el instituto de Parkland a alumnos de 14 a 19 años de edad, si bien "la mayor parte de ellos no se encontraban en ese momento en el aula porque tenían otras actividades -cuenta la madre de Patricia- así que ella estaba sólo con cinco de ellos".

"Por la mañana -ha proseguido- tuvieron un simulacro de incendio y, a eso de las 2 de la tarde, al oir de nuevo la alarma creyó que era de nuevo un ejercicio. Supongo que tuvo que oir los disparos y que fue entonces cuando ella y los cinco chicos corrieron a un pequeño despacho que tiene allí y se escondieron dentro de un armario. No sé cuánto tiempo pasó dentro pero sí me dijo que no salió de allí hasta que fueron a buscarla".

También vivió el huracán 'Irma'

Para Violeta Puerta, la calma de su hija pudo ser decisiva en la situación sirviendo de ejemplo para sus alumnos. Hasta hace seis meses Rivas era profesora en el Instituto de Lodosa (Navarra), donde pidió una excedencia para tomar contacto con la docencia en Estados Unidos.

"Las experiancias allí han ido mucho más allá de los esperado -cuenta su madre- pues también vivió el huracán 'Irma'. Nosotros estuvimos allí con ella entonces y fue terrible".

En cuanto al estado emocional en que se encuentra Patricia, su madre comenta que espera que no le quede ningún trauma "para que pueda seguir allí dando clase".

El tirador que ha causado la tragedia en el instituto de Parkland es un joven de 18 años llamado Nikolaus Cruz, quien había sido alumno en la escuela y al que se le había prohibido la entrada por sus amenazas.