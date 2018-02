Detenido el autor del tiroteo que ha dejado varios muertos en un instituto de Florida

El autor del tiroteo que este miércoles ha causado la muerte de varias personas en el interior de un instituto de secundaria de la localidad de Parkland, en el estado estadounidense de Florida, ha sido detenido y es un exalumno del centro, según han informado las autoridades locales.

En una comparecencia ante la prensa, el superintendente del departamento de Centros Escolares del condado de Broward, Robert Runcie, ha asegurado que el tiroteo en el instituto Marjory Stoneman Douglas se ha zanjado con "numerosos muertos". "Es una situación horrible", ha explicado.



Lissette Rozenblet's daughter attends Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, site of the school shooting. She tells @BrookeBCNN that Parkland was "just voted safest city, and then we get this" https://t.co/S5ayrW2dV7 pic.twitter.com/KWDq5XTf0f