Espectacular derrapaje de un Boeing 737 en un acantilado

Los 162 pasajeros de un Boeing 737 de la aerolínea turca Pegasus han escapado ilesos este sábado de lo que podría haber sido una catástrofe aérea al derrapar el avión en la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad de Trebisonda, y resbalar por un acantilado hasta quedarse a pocos metros del Mar Negro.





Pegasus Airlines Boeing 737-800 (TC-CPF) overrun runway at Trabzon Airport. Flight No. PC8622, Ankara - Trabzon. No reported injuries .. #flight #aviation #boeing #boeing737 pic.twitter.com/kbQZnJy25y