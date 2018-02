Dos arrestados en Melbourne tras un atropello a más de una decena de personas

Dos hombres han sido arrestados este jueves en la ciudad de Melbourne, en el sureste de Australia, tras atropellar con un vehículo todoterreno a más de una decena de personas que se encontraban cerca de una estación de tren, ha informado la cadena de televisión pública australiana ABC.

Las autoridades han señalado que hay trece personas que han sido trasladadas a centros hospitalarios y otras dos que están recibiendo asistencia médica en el lugar de los hechos. Entre los heridos figura un niño de poca edad.

El conductor del vehículo que ha atropellado a las personas ha sido arrestado y un segundo hombre también ha sido detenido por la Policía australiana. John, un testigo de los hechos, ha contado que ha visto un vehículo todoterreno circulando a "gran velocidad" y "golpeando a personas" pasadas las 16.30 horas del jueves.

"He visto un coche, un todoterreno que venía a gran velocidad y he escuchado la colisión con varias personas con maletas y lo que debían ser carros de la compra y espero que no fueran carritos de bebé", ha explicado el testigo, en declaraciones a la cadena de radio local ABC Melbourne. "Nunca he visto algo así antes y todavía no he dejado de temblar", ha añadido.

El niño que ha resultado herido ha sido trasladado al Hospital Infantil Real con pronóstico grave. El atropello ha tenido lugar en el distrito financiero central de Melbourne, cerca de la estación de tren de la calle Flinders.

El dueño de una panadería cercana, que se ha identificado como Jim, ha contado que la intersección estaba "llena de peatones" cuando el coche ha irrumpido en la zona y ha empezado a arrollar a personas. "Vino a parar justo cerca de la parada del tranvía, quizá el lateral de la parada de tranvía le detuvo, pero la única cosa que parecía estar ralentizándole es la cantidad de peatones que había golpeado", ha relatado.

"Todo lo que se ha podido oír es 'bang bang bang bang'", ha contado David, otro testigo de lo sucedido, que ha señalado que el coche parecía estar circulando a una velocidad de entre 60 y 100 kilómetros por hora.

"Cuando la Policía ha llegado, que ha sido probablemente dos o tres minutos después, ha arrestado al conductor", ha asegurado. Sarah, una joven de 18 años, ha dicho que lo que ha visto al salir de la estación de tren es una escena "horrorosa" y los heridos parecían estar "muy graves". Hemos visto como unas diez personas tendidas en el suelo", ha indicado.

La Policía ha dicho que ha desplegado un dispositivo de seguridad en toda la zona del distrito financiero centro de Melbourne, en las inmediaciones de la estación de tren de la calle Flinders para "garantizar la seguridad de la comunidad".

Melbourne ha permanecido en estado de alerta alta desde que en enero de 2017 un hombre atropellara a varias personas en una calle cercana a un centro comercial. Desde entonces, las autoridades locales han instalado bolardos de cemento en varios puntos del distrito financiero central, incluidas la plaza de la Federación y la estación de Southern Cross, para impedir nuevos ataques con vehículos.