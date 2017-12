Operada con éxito una bebé que nació con el corazón fuera del pecho

Una bebé británica que nació el pasado mes con el corazón fuera del cuerpo ha sobrevivido a tres operaciones en un hospital de Leicester (centro de Inglaterra). Vanellope Hope Wilkins nació el 22 de noviembre mediante una cesárea programada en el Hospital Glenfield, en la citada ciudad inglesa, tras haberle sido detectada en las ecografías una rara condición que se conoce como ectopia cordis.



Ese nombre denomina una malformación congénita muy poco habitual asociada a una ubicación anormal del corazón, situado fuera de la caja torácica. Según el hospital, en el Reino Unido no se conoce ningún otro caso como éste, ya que apenas se registran en todo el mundo uno entre millones y en la mayoría, los bebés afectados nacen sin vida. Para tratar a la pequeña Vanellope hicieron falta medio centenar de sanitarios, así como equipamiento médico especializado.





