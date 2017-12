Los incendios arrasan por cuarto día consecutivo el sur de California y fuerzan la evacuación de 230.000 personas

Más de 230.000 personas han tenido que evacuar sus viviendas en los condados estadounidenses de Ventura y Los Ángeles, en el estado de California, debido a los incendios forestales que desde hace cuatro días arrasan la zona, según ha informado el diario local 'New York Times'.



El fuego, que ha carbonizado hasta el momento unas 40.000 hectáreas y ha destruido 300 infraestructuras en el marco de su persistente avance, se originó el lunes en las inmediaciones del colegio Thomas Aquinas, en Santa Paula, a unos 115 kilómetros de la localidad de Los Ángeles.



La situación, que ha llevado a establecer por primera vez una "alerta púrpura" debido a la gravedad y "máxima peligrosidad" de los cinco focos de fuego registrados en siete condados, ha provocado que el gobernador de California, Jerry Brown, declare el estado de emergencia en el condado de Ventura, donde más de 5.000 efectivos del Cuerpo de Bomberos continúan luchando contra las llamas.





Firefighters battle fire at two-story strip mall in Santa Ana, CA as high winds continue to pose a danger across Southern California. https://t.co/3ffkLaHbhX pic.twitter.com/TyRg7qSiQH