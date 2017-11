Muere un adolescente de 15 años tras ser alcanzado por un rayo durante un partido de fútbol

Un adolescente de un equipo sub 16 de Brasil, el Boa Vista, ha muerto la madrugada de este domingo tras ser alcanzado durante un partido de fútbol. El entrenador del club ha informado a través de sus redes sociales "con mucha tristeza" que el jugador Vinícius Adriano ha fallecido.



Durante el partido, disputado este sábado por la mañana, un rayo cayó sobre el joven de 15 años y también sobre otro jugador del equipo rival, cuyo estado de salud es estable.



El joven fue reanimado tras permanecer durante 50 minutos en parada respiratoria y posteriormente fue ingresado en estado muy grave. Estuvo ingresado en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta que, cuando preparaban su traslado a un hospital especializado, sufrió una nueva parada de la que no pudo recuperarse.





Dois meninos foram atingidos por um raio no campo do Beira Mar, em Biguaçu. Um deles, do time sub 16 do Boa Vista, de GCR, inspira cuidados. pic.twitter.com/10wkQtvfxA