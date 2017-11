Trágico Halloween en Nueva York: ocho muertos en un atentado con una camioneta en Manhattan

Ocho personas han muerto y otras doce han resultado heridas este martes por la tarde como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado por un hombre que ha arrollado con una camioneta a varias personas en la zona del bajo Manhattan, en el centro de Nueva York, según han informado las autoridades estadounidenses.



En una rueda de prensa en Nueva York, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ha confirmado que se trata de un ataque terrorista y ha dicho que han muerto ocho personas. Seis personas han fallecido en el acto y otras dos han muerto cuando eran trasladadas a un hospital. Además, hay doce personas heridas y no se teme por la vida de ninguna de ellas.







Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha dicho que el autor del ataque ha sido detenido después de que un agente se enfrentara a él y le tiroteara y ha subrayado que se trata de "un lobo solitario", por lo que no se cree que haya más personas implicadas en el atentado.

En la comparecencia ante la prensa, un responsable de la Policía de Nueva York ha contado que el ataque ha sido perpetrado por un hombre que ha irrumpido al volante de una camioneta de Home Depot en el carril bici de la calle Chambers, atropellando a todas las personas que se ha encontrado a su paso. La camioneta ha chocado contra un autobús escolar, provocando heridas a dos niños, y, en ese momento, el conductor ha bajado del vehículo exhibiendo varias armas.





29-year-old terror suspect Sayfullo Saipov is a truck driver and has known addresses in both New Jersey and Florida https://t.co/AenIT3pjmg pic.twitter.com/FfozH5Dllx — CBS News (@CBSNews) 1 de noviembre de 2017

Un policía se ha enfrentado al individuo y ha abierto fuego en su contra, dejándole herido y deteniéndole. Las autoridades estadounidenses han dicho que, por el momento, no van a difundir la identidad del arrestado.De Blasio ha asegurado que este martes es "un día muy doloroso" y que lo sucedido es una "tragedia horrible". "Esto era un acto de terror, un acto de terror particularmente cobarde contra civiles inocentes", ha afirmado el alcalde de Nueva York. "Sabemos que los neoyorquinos somos fuertes y no nos vamos a venir abajo. Ya nos han puesto a prueba antes", ha subrayado, en referencia a los atentados del 11 de septiembre de 2001.Cuomo ha elogiado el trabajo de la Policía y de los servicios de emergencias y ha lamentado el ataque contra "personas que disfrutaban en el West Side en un día maravilloso".A continuación, Cuomo ha asegurado que el autor del atentado es "un lobo solitario que quería causar daño", que quería "causar muertos", y ha subrayado que las autoridades no tienen información que apunte que el terrorista tuviera "un plan mayor". "No hay pistas de ninguna amenaza adicional", ha añadido.Tras recordar que Nueva York "es un símbolo internacional de la libertad y la democracia", Cuomo ha recalcado que "se hará justicia" tras este atentado y ha elogiado la respuesta de la Policía y de los servicios de emergencia.Tanto Cuomo como Di Blasio han dejado claro que los neoyorquinos tienen que estar "vigilantes" por si ven algo sospechoso en estos días y han avanzado que se reforzará el despliegue de agentes de Policía en la ciudad.Varios testigos de los hechos han asegurado a la cadena de televisión estadounidense CBS que el autor del atentado de Manhattan gritó "Alá es grande" cuando salió de su camioneta tras chocar con un autobús después de haber atropellado a varias personas.El autor del ataque terrorista ha sido detenido después de que un agente de la Policía de Nueva York se enfrentara a él y le disparara para poder capturarle. El individuo detenido, según esta misma cadena, es un hombre de 29 años que ha sido identificado como Sayfullo Habibullaevic Saipov y que tiene carné de conducir de la localidad de Tampa, en el estado de Florida.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en un primer momento que el autor del ataque es "una persona demente y muy enferma" y, minutos después, ha dicho que no hay que permitir que Estado Islámico "regrese o entre" en Estados Unidos."No debemos permitir que Estado Islámico regrese o entre en nuestro país tras derrotarle en Oriente Próximo y en otros lugares", ha afirmado el mandatario en Twitter. "¡Suficiente!", ha añadido. Posteriormente, ha trasladado sus condolencias a las víctimas del "ataque terrorista" y a sus familiares. "¡Dios y su país están con ustedes!".Tras el atentado, el portal de seguimiento de información antiterrorista SITE ha contado que un simpatizante de Estado Islámico difundió en agosto un foto de un lugar próximo al del ataque mostrando un móvil con el logo del grupo terrorista que lidera Abú Bakr al Baghdadi.Por el momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado la responsabilidad por este atentado, si bien el presidente de Estados Unidos ha hecho referencia a Estado Islámico y ha asegurado que no hay que permitir que el grupo terrorista "regrese" a territorio estadounidense.