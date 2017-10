Un hombre toma rehenes en la bolera de un centro comercial de Nuneaton

La Policía de Warwickshire ha instado a las personas a evitar un centro comercial de Bermuda Park en Nuneaton, 20 kilómetros al este de Birmingham. Según informa la BBC, hay agentes armados tratando con un hombre que ha tomado rehenes en una bolera de ese centro.



Varios testigos confirman haber visto a un hombre paseando con una escopeta recortada por la bolera del centro comercial. La Policía ha cerrado por el momento todos los accesos a la zona y pide que eviten visitar la zona.





Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area.