Varios heridos por un atropello cerca del Museo de Historia Natural de Londres

Varias personas han resultado heridas este sábado tras ser atropelladas por un vehículo que saltó a la acera en las proximidades del Museo de Historia Natural de Londres, según ha confirmado la Policía británica.



Las fuerzas de seguridad han confirmado la detención de un individuo tras el incidente, ocurrido en la calle Exhibition Road, en el barrio londinense de South Kensington.



El servicio de Ambulancias se encuentra ya en el lugar del suceso y la zona ha sido acordonada.



El museo, en su cuenta de Twitter, ha confirmado "un grave incidente" en las inmediaciones. "Estamos trabajando con la Policía y proporcionaremos una actualización cuando dispongamos de más información", según la institución.





#Breaking: Man in custody, car mounts curb, numerous people hurt outside 1 of #London's most pop. museums, video c/o @V_of_Europe @CBCAlerts pic.twitter.com/l6m9Bdp4pA