Pánico en Francia: evacuado un avión en París con destino a Londres por una amenaza de bomba

Un avión de la compañía British Airways, con 130 pasajeros a bordo, han sido evacuados este domingo de un avión en el aeropuerto Charles de Gaulle de París por lo que ha terminado siendo una falsa alarma, informa Reuters. Un portavoz de los aeropuertos de París ha declarado a la agencia France Presse que el vuelo se reanudará.





#BREAKING: British Airways flight held at Paris airport, surrounded by police and fire vehicles, because of a security threat (PICS: @jsa) pic.twitter.com/dN2hDD1FYA