La Policía investiga como "incidente terrorista" la explosión del metro de Londres

Varias personas han resultado heridas como consecuencia de una explosión registrada este viernes en la estación de metro de Parsons Green, en el suroeste de Londres, según han informado los diarios 'Metro' y 'The Telegraph'.



La Policía Metropolitana ha informado en su cuenta de Twitter de que se ha registrado un "incidente" en dicha estación de metro y de que ha desplegado agentes en la zona. Posteriormente, la Brigada de Tranportes ha contado que ha cerrado la estación de Parsons Green.



Hasta el lugar de los hechos se han desplazado unidades del servicio de Ambulancias de la capital británica. Un reportero del diario 'Metro' que estaba en el metro en el momento de la explosión ha contado que hay varias personas con quemaduras, una de ellas una mujer que presenta quemaduras graves.



Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía, especialistas artificieros y bomberos. La explosión, según 'Metro', ha tenido su origen en un cubo blanco que tenía en el interior una bolsa de plástico.





Emergency services on the seen at #ParsonsGreen. Lots of shell shocked people. Looks like quite a few people injured. @WimbledonNews pic.twitter.com/x2nDmvnwNa