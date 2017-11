Un policía indio corre un kilómetro con una bomba para salvar a cuatrocientos niños

El jefe de policía Abhishek Patel, de 40 años, ha salvado la vida de 400 escolares en la India. La bomba se encontraba en el patio de una escuela de la ciudad india de Chitora. El policía corrió durante un kilómetro con la bomba al hombro para evitar la catástrofe. La bomba de 10 kilos podía haber causado daños en un radio de 500 metros, por lo que el oficial arriesgó su propia vida para salvar la de los demás. El hombre tomó esa decisión después de enterarse que no había técnicos disponibles para proceder a la desactivación de los explosivos. "Mi único objetivo era alejar la bomba de allí", dijo Abhishek Patel.







El agente ha sido recompensado con 660 euros y elogiado por sus jefes. "Era un trabajo arriesgado y podría haber perdido la vida", ha confesado el agente, pero lo hizo para salvar las vidas de los cientos de niños que se encontraban en la escuela, "son nuestro futuro", ha concluido.





Meet Hero Cop #Abhishek Patel who carried a live bomb in his hands to save 400 kids.. #Jaihind#VandeMataram @bobbydeol0 @anuraagmuskaan pic.twitter.com/mxYvjNkRAw