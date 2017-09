Un asesino en serie que violó y apuñaló a su víctima 98 veces recibe con aplausos su sentencia

Cameron Wilson, de 20 años, mató, violó y prendió fuego a sus 7 víctimas. Condenado a 71 años de prisión por sus horribles crímenes, su reacción al escuchar la sentencia fue una sonrisa y varios aplausos. Con una actitud impasible durante todo el juicio, lo único que dijo al escuchar la sentencia fue: "Por lo menos estoy vivo". Su reacción provocó el enfado y la indignación de los familiares de las víctimas que se encontraban en el juicio, que le increparon a gritos de "mereces pudrirte en el infierno" o "asesino".

Según informa ´The Sun´, Wilson fue condenado a 4 cadenas perpetuas por tres homicidios y una violación. Además fue condenado también a 25 años de prisión por otros tres asesinatos. La sentencia no consoló a los familiares, ya que con buena conducta podría salir bajo vigilancia tras 25 años de prisión. "Él debe sentirse como yo me siento. No debería poder ver a nadie, ni siquiera a su familia. Es una asesino serial", sentenció el padre de una de las víctimas.