El hijo de Trump, ante la oferta de datos comprometedores sobre Clinton: "Me encanta"

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho pública la cadena de correos electrónicos que intercambio con el organizador del polémico encuentro con una abogada rusa y en el que queda de manifiesto que el cebo fue "información sensible" sobre la excandidata presidencial Hillary Clinton. "Me encanta", respondió Donald Trump Jr.

"Con el objetivo de ser totalmente transparente, voy a publicar toda la cadena de emails con (el consultor) Rob Goldstone sobre la reunion del 9 de junio de 2016", ha publicado el hijo del mandatario en su cuenta de Twitter, junto a cuatro páginas de mensajes. "Para ponerlo en contexto, esto tuvo lugar antes de que la actual fiebre rusa estuviese en voga", ha apostillado.

La cadena, que lleva por título "Rusia-Clinton, privado y confidencial", se inicia con un mensaje de Goldstone en el que explica que el cantante ruso Emin Agaralov le ha ofrecido algo "muy interesante". En este sentido, explica que el padre de este artista, el empresario Aras Agaralov, se reunió con representante s de la Fiscalía rusa y le ofrece: "Documentos e información oficiales que incriminarían a Hillary y a sus acuerdos con Rusia y que serían muy útil para tu padre".

"Obviamente es información sensible y de muy alto nuivel, pero es parte de Rusia y del apoyo de su Gobierno al señor Trump", añade Goldstone, que prefiere contactar primero con el primogénito del entonces candidato republicano al tratarse de información "ultrasensible".

Donald Trump Jr. no cierra la reunión de forma inmediata, pero sí que deja claro su disposición a recibir esta infromación. "Si es lo que dices, me encanta, especialmente a finales de este verano", escribe, en alusión aparentemente a una época más cercana a las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en noviembre.

Goldstone propone entonces un encuentro con "la abogada del Gobierno ruso", a la que no identifica pero que supuestamente sería Natalia Veselnitskaya. Finalmente la reunión queda cerrada con los únicos añadidos de la hora y de los asistentes, ya que Trump Jr. incorpora también a su cuñado Jared Kushner --marido de Ivanka Trump-- y al entonces jefe de campaña, Paul Manafort.

El abogado del hijo de Trump, Alan Futerfas, alegó el lunes que su cliente "no tenía constancia de qué información específica, en caso de haberla, sería discutida" durante la reunión, lo cual incurriría en contradicción con la cadena de correos conocida este martes.

Trump Jr. se ha ofrecido a aclarar a la Comisión de Inteligencia del Senado las dudas suscitadas y este martes, en Twitter, ha recriminado a los medios y a los demócratas su dedicación "extrema" a la polémica. "Si esta reunión sinsentido es todo lo que tienen después de un año, entiendo la desesperación", ha ironizado. VERSIONES

La abogada rusa, que ha negado representar al Kremlin, ha asegurado en una entrevista a NBC News que su intención nunca fue entregar información relativa a la excandidata presidencial Hillary Clinton, aunque sus interlocutores sí que parecían esperar "muy fervientemente" datos controvertidos sobre el Partido Demócrata.

"No tenía ninguna información perjudicial o sensible sobre Hillary Clinton. Nunca fue mi intención tenerla", ha explicado Veselnitskaya, cuyo único interés sería hablar de la Ley Magnitsky y del veto a las adopciones.

Según Veselnitskaya, Trump Jr. sólo le planteó una pregunta antes de interrumpir abruptamente la reunión: "Si tenía algún registro financiero que probaría que los fondos utilizados para patrocinar al DNC procedían de fuentes inapropiadas".