El Presidente de Costa Rica se traga accidentalmente una avispa en directo en una rueda de prensa

Una avispa ha sido la protagonista de la comparecencia de prensa del Presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís. El pequeño insecto comenzó a volar frente a la boca del mandatario mientras este comparecía ante los micrófonos de los medios, y de manera accidental, acabó por tragársela cuando se introdujo en su boca, como se puede ver en el vídeo.

Ante tal situación, tanto periodistas como el propio Solís, rompieron a reír por el curioso hecho. "Me la comí. Me comí la avispa", dijo el mandatario costarricense. "Esto no se ve todos los días" añadió, y sin darle más importancia, acabó diciendo que era "proteína pura".

Comer insectos es algo a lo que muchos no estamos acostumbrados, aunque en muchas partes del mundo algunas especies son consideradas verdaderas delicatessen. No desde luego para Luis Guillermo Solís, que, a pesar de tomarse con humor el hecho, no pareció gustarle demasiado comerse la avispa.