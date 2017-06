El autor del atropello mortal junto a una mezquita en Londres: "Quiero matar a todos los musulmanes"

El vicecomisionado adjunto de la Policía Metropolitana y coordinador nacional de lucha antiterrorista, Neil Basu, ha asegurado este lunes que no está claro que la persona que ha muerto en la noche del domingo al lunes haya perdido la vida como consecuencia del ataque perpetrado en Finsbury Park porque ya estaba recibiendo asistencia médica cuando ha tenido lugar el atropello intencionado en esta zona del norte de Londres.



"El ataque se ha desarrollado cuando el hombre ya estaba recibiendo asistencia médica en el lugar. Desafortunadamente el hombre ha fallecido. Cualquier vínculo de causa entre su muerte y el ataque formará parte de nuestra investigación. Es demasiado pronto para decir si la muerte ha sido resultado del atentado", ha asegurado Basu, en una declaración ante la prensa, según informa el diario 'The Guardian'.



Según ABC.es el individuo que arrolló con una camioneta a un grupo de creyentes al grito de "¡quiero matar a todos los musulmanes!" lanzó un beso cuando fue detenido.



Basu ha afirmado que todas las víctimas del ataque perpetrado cerca de Finsbury Park, en Londres, son musulmanes, al tiempo que ha asegurado que no había nadie más en la furgoneta con la que se llevó a cabo el atentado.



El alto mando policial ha contado que hay ocho personas que han resultado heridas en el ataque y que han sido hospitalizadas y otras dos que han recibido atención médica en el lugar de los hechos. Todas las víctimas del atropello intencionado son musulmanes.



Basu ha explicado que el conductor de la furgoneta ha sido arrestado y ha asegurado que no había nadie más dentro del vehículo. "No había nadie más en la furgoneta", ha señalado, antes de señalar que el incidente está siendo tratado como un atentado terrorista.



Un hombre ha atropellado de manera intencionada a varias personas con una furgoneta en la calle Seven Sisters poco después de las 0.00 horas del lunes, cuando salían de rezar en una mezquita cercana a Finsbury Park, en el norte de Londres. El balance provisional es de un muerto y diez heridos.