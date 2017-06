Declarado nulo el juicio por agresión sexual contra Bill Cosby por falta de acuerdo del jurado

Un juez de Pensilvania ha declarado nulo un juicio por agresión sexual contra el humorista Bill Cosby después de que el jurado informara de su incapacidad de alcanzar un veredicto tras 53 horas de deliberación. La Fiscalía ha anunciado ya su intención de volver a comenzar el proceso judicial y se mantienen varias demandas civiles contra el actor.

Unas 60 mujeres han acusado a Cosby de agresión sexual, lo que ha supuesto en la práctica el final de la larga carrera de quien llegó a ser conocido como el "papá de América" por su papel en 'El Show de Bill Cosby', la popular comedia de televisión de la década de 1980.

Los miembros del jurado deliberaron durante 53 horas sobre la culpabilidad o inocencia de Cosby pero no lograron alcanzar un veredicto unánime sobre los tres cargos de agresión indecente, por lo que el juez Delitos Comunes del condado de Montgomery, Pensilvania, Steven O'Neill, ha declarado nulo el proceso.

La víctima de la agresión juzgada fue Andrea Constand, una trabajadora de la Universidad de Temple. Los hechos ocurrieron en 2004 y el suyo fue el único caso que acabó en juicio penal en gran medida porque el resto de las acusaciones eran demasiado antiguas.

"Solo porque no se haya logrado un veredicto no significa que no lo vaya a haber pronto", ha apuntado el fiscal del distrito, Kevin Steele, en rueda de prensa.

Este desenlace supone una victoria para Cosby, que evita así una posible condena de 10 años de cárcel, pero supone un duro golpe para las decenas de mujeres que aseguran haber sufrido agresiones sexuales de Cosby. Varias de ellas han estado toda la semana esperando el veredicto en el juzgado.

"Esto es lo que ocurre. Los jurados se bloquean cuando un fiscal quiere meter a alguien en prisión por cosas que sencillamente no se han planteado en el tribunal", ha argumentado la abogada Angela Agrusa, representante de Cosby. Agrusa ha comparecido ante los medios con Cosby tras ella.

Las supuestas víctimas, por su parte, se han lamentado porque "no se puede subestimar el poder cegador de alguien famoso". Sin embargo, están seguras de que "la justicia llegará", según Gloria Allred, una abogada que trabaja para varias de las mujeres que denuncian agresiones de Cosby.

Cosby asegura que todo acto sexual fue con consentimiento mutuo, pero afronta aún al menos cuatro demandas civiles.