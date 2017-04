La Policía de Cleveland busca a un hombre sospechoso de cometer un asesinato y retransmitirlo por Facebook

La Policía de la localidad estadounidense de Cleveland está buscando a un hombre sospechoso de asesinar a un anciano y publicar el suceso a través de la red social Facebook.



El jefe de la Policía de Cleveland, Calvin Williams, ha identificado al sospechoso como Steve Stephens, al que ha identificado como "armado y muy peligroso".



Stephens aseguró en su vídeo que había matado a otras 15 personas, si bien aún no hay confirmación de este extremo. Por el momento se desconocen también los motivos del asesinato del anciano, identificado como Robert Godwin, de 74 años. "Por lo que sabemos, es una persona a la que cogió. No sabemos por qué\", ha dicho Williams.



El FBI está ayudando a la Policía local en la búsqueda del sospechoso, del que se desconoce el paradero, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.





Actual photo of Steve Stephens, homicide suspect's, actual vehicle. Please call 9-1-1 if seen. Plate not yet available. pic.twitter.com/hn8a8nQEAP