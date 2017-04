Los vídeos del brutal ataque en el centro de Estocolmo

Al menos tres personas han muerto y ocho han resultado heridas como consecuencia de un atropello supuestamente intencionado en una calle comercial del centro de Estocolmo, según un balance preliminar confirmado por la Policía. "Suecia ha sido atacada", ha proclamado el primer ministro, Stefan Lofven.



Las fuerzas de seguridad han informado en un comunicado de que recibió las llamadas de alerta sobre el incidente a las 14.53 horas. Los avisos alertaban del atropello de varias personas cerca de Drottningaten, en el centro de Estocolmo.



La Policía ha informado de la muerte de al menos tres personas y ha cifrado en ocho el balance provisional de heridos. Las imágenes difundidas por los medios locales muestran a una multitud huyendo del lugar donde se produjo el atropello, cometido con un camión.



La empresa propietaria del vehículo, la cervecera Spendrups, ha asegurado que el camión había sido robado durante una parada de reparto en un restaurante local. Un portavoz citado por el periódico 'Aftonbladet' no ha podido aclarar si se trató de uno o varios asaltantes, aunque sí ha confirmado que el conductor original se encuentra ileso.



La Policía ha instado a los ciudadanos a quedarse en sus casas y evitar la zona centro de Estocolmo. También se ha suspendido el servicio de metro y la principal estación de trenes ha sido evacuada como medida de precaución, según han informado las empresas operadoras.



Las autoridades han aclarado que, por el momento, ninguna persona ha sido detenida por su presunta relación en estos hechos, a pesar de que varios medios locales habían informado de un posible arresto citando a personas que se encontraban en las inmediaciones del escenario del atropello.







