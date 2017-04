Miles de británicos protestan contra el 'Brexit' en Londres

Miles de británicos han salido este sábado por las calles de Londres para protestar contra el comienzo inminente de las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

La marcha Unidad para Europa fue programada para terminar con un mitín en la plaza del Parlamento, escenario del ataque de esta semana por el islamista Khalid Masood, en el que murieron cuatro personas. Los manifestantes han mantenido un minuto de silencio en memoria de las víctimas al comienzo de la manifestación.

Bajo el sol, agitaron banderas y carteles con lemas como "Cuál es el plan" y "Detengan el Brexit" mientras marchaban hacia el Parlamento.

Entre los oradores de la manifestación se encontraban el asesor político y antiguo jefe de Prensa de Tony Blair, Alastair Campbell o e liberaldemócrata Tim Farron, quien intentó enviar un mensaje de unidad y tender la mano a los partidarios de la salida. "Estamos aquí para solidarizarnos y respetar a quienes votaron a favor porque creemos que muchos no querían esta opción. (La primera ministra) Theresa May no habla por ese 52 por ciento de partidarios", ha declarado en comentarios recogidos por 'The Guardian'.