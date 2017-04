El atacante de Londres era de nacionalidad británica y fue investigado por el MI5

La primera ministra británica, Theresa May.

La primera ministra británica, Theresa May. EP

La primera ministra británica, Theresa May, ha desvelado este jueves que el autor del atentado de Londres nació en Reino Unido y que fue investigado en el pasado por el MI5 aunque actualmente no estaba en el radar de los servicios antiterroristas.

Según May, por lo que se sabe hasta ahora "actuó en solitario" y se cree que lo hizo movido por la ideología islamista. La primera ministra no ha desvelado su identidad y ha explicado que hace unos años el MI5 le investigó por terrorismo extremista pero como una "figura periférica".

"No tenemos miedo. Nuestra resolución nunca cederá ante el terrorismo", ha asegurado May en una declaración ante la Cámara de los Comunes, denunciando que el ataque en el que murieron tres personas fue un ataque contra "la democracia" y "contra la gente libre en todas partes". "Nuestros valores prevalecerán", ha sostenido.

La primera ministra ha confirmado que el atacante dejó dos muertos en el puente, y otro más a la entrada del Parlamento, un agente de policía, del que ha destacado su heroismo y su servicio a la nación. Además, ha aclarado que unos 40 personas resultaron heridas, entre ellas tres niños franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, un alemán, un irlandés y un estadounidense, además de tres agentes que se encuentran graves.

Por otra parte, May ha adelantado que se reforzarán las medidas de seguridad en el país pero no se elevará la alerta terrorista, que se mantiene en el segundo nivel más alto, ya que por el momento no hay información de Inteligencia que invite a pensar en otro posible atentado.