Cinco muertos y cuarenta heridos en un atentado terrorista en Londres

Un total de cinco personas han muerto, entre ellas un policía, en el atropello y posterior ataque cometido por un hombre armado con un cuchillo que ha sido abatido por la Policía a las puertas del Parlamento británico, según el último balance ofrecido por el máximo responsable de la unidad antiterrorista de la Policía, Mark Rowley.



Según ha explicado en una breve comparecencia ante la prensa, además de los cuatro muertos hay otras 40 personas heridas. Por lo que se sabe hasta ahora, una mujer ha fallecido atropellada en el puente y se cree que la tercera víctima mortal también se habría producido aquí.



El oficial ha indicado que la investigación está en curso para esclarecer lo sucedido y ha aclarado que por el momento todo apunta a que ha habido un "único atacante".



Por otra parte, Rowley ha pedido una vez más la colaboración ciudadana y que la población se mantenga "vigilante" y ha adelantado que "en los próximos días va a haber más policías en las calles de Londres" y que, de ser necesario, se contará también con el Ejército, además de reforzarse la seguridad en la red de transporte.





"Vamos a hacer todo lo posible para proteger a los ciudadanos de Londres", ha prometido el responsable policial, que ha lamentado la pérdida de "uno de los nuestros" en el ataque mientras cumplía con su obligación de defender a la población.



Rowley no ha querido entrar en detalles sobre la investigación en curso y ha pedido cautela, adelantando que se va a peinar toda la zona en busca de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos.

LOS HECHOS



Los hechos se han producido poco después de las 14.00 horas. En un primer momento, un vehículo ha arrollado a varios peatones y turistas que se encontraban en el puente de Westminster.



Según ha contado a la prensa la doctora Colleen Anderson, del hospital de St. Thomas, una mujer ha muerto aquí, mientras que ha habido una decena de heridos más. Había "personas con heridas menores, y otros catastróficas", ha precisado. Además, una mujer ha sido rescatada de aguas del Támesis por los servicios de emergencia y se encontraría en estado grave.



Tras el atropello, el vehículo ha terminado empotrándose contra la valla del recinto del Parlamento. Aquí, el conductor del vehículo, armado con un gran cuchillo, ha entrado en el patio de acceso al edificio del Parlamento, apuñalando a un agente, antes de ser abatido por disparos de la Policía.



El diputado conservador Tobias Ellwood ha hecho el boca a boca y ha tratado de contener la hemorragia al agente hasta que han llegado los servicios de emergencia en un helicóptero medicalizado, según informa el 'Telegraph', pero finalmente ha fallecido.



Quentin Letts, un periodista parlamentario del 'Daily Mail', ha contado a Press Association que ha visto a un hombre vestido de negro atacar a un agente antes de ser abatido cuando intentaba entrar en la Cámara de los Comunes.



El hombre "llevaba algo en su mano, parecía como algún tipo de palo" y después de que dos agentes intentaran detenerle, uno de ellos "cayó al suelo". "Pude ver al hombre de negro moviendo su brazo como si estuviera apuñalando", ha añadido. A continuación, ha seguido corriendo hacia la entrada y pese a las advertencias de que se detuviera de dos agentes de paisano, "les ha ignorado y le han disparado dos o tres veces", ha relatado Letts.



INCIDENTE TERRORISTA



Poco después de los hechos, la Policía Metropolitana ha informado de que consideraba lo sucedido un "incidente terrorista" y ha procedido a establecer un perímetro de seguridad en la zona, además de instar a la población y los numerosos turistas en la capital a que se mantengan alejados de la plaza del Parlamento, Whitehall, el puente de Westminster, el puente Lambeth, la calle Victoria hasta el cruce con Broadway y Victoria.



Además, como medida de seguridad, se ha procedido al cierre de la estación de metro de Westminster, mientras que el conocido London Eye, la noria panorámica a orillas del Támesis, ha sido detenida como medida de seguridad y algunos turistas han quedado en su interior.



En el interior del Parlamento se estaba celebrando una sesión de la Cámara de los Comunes, que ha sido suspendida y se ha procedido a clausurar el edificio. Agentes fuertemente armados se han encargado de llevar a lugares seguros tanto a los parlamentarios, como al personal y los visitantes. También han procedido a evacuar a la primera ministra, Theresa May.



La Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores han anunciado que mañana celebrarán las sesiones que tenían previstas a su hora fijada. Los presidentes de ambas cámaras han agradecido a las fuerzas de seguridad su actuación.



Por su parte, May ha convocado una reunión de emergencia del conocido como comité COBRA, en el marco del cual el Gobierno analiza situaciones de emergencia como atentados terroristas. El Ejecutivo, sin embargo, no ha revelado si tiene previsto elevar el actual nivel de alerta, situado en 'severo' --el segundo más alto--.