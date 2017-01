Trump prevé comenzar a construir el muro con México en "meses"

EPEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la construcción del muro en la frontera con México comenzará en cuestión de "meses" y el país vecino reembolsará "al cien por cien" los costes de esta obra, cuyos detalles sigue sin aclarar.

Trump, que este mismo miércoles firmará una orden ejecutiva para dar 'luz verde' a este polémico proyecto, ha explicado en una entrevista a ABC News que su objetivo es comenzar "en cuanto se pueda". "En cuanto sea físicamente posible", ha explicado.

De esta forma, y aunque la planificación se iniciará "inmediatamente", las obras aún podrían retrasarse varios "meses", ha añadido Trump, que ve en este muro una herramienta contra el tráfico ilegal en la frontera. "Va a ser bueno para México. Queremos un México muy estable y muy sólido", ha afirmado.

El mandatario estadounidense ha insistido durante la entrevista en lo que "siempre" ha dicho, que la construcción "será de alguna forma reembolsada por México". Trump no ha aclarado cómo --ha admitido que puede ser "complicado"--, pero ha subrayado que obligará al país vecino a asumir el "cien por cien" de unas obras de las que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ya se ha desmarcado.

CÁRCELES SECRETAS Y TORTURAS

El Gobierno de Estados Unidos ya ha redactado una orden ejecutiva que, en caso de ser firmada por el presidente, Donald Trump, abriría la puerta a que la CIA utilizase de nuevo cárceles secretas en el extranjero y las prácticas de tortura en interrogatorios, según varios medios norteamericanos.

El texto revocaría la decisión del anterior presidente, Barack Obama, de poner fin a los programas más controvertidos de la CIA y recuperaría una orden dictada en 2007 por George W. Bush y que permitía, con matices, la operación de "rendición e interrogatorio".

El decreto, titulado 'Detención de Interrogatorio de Combatientes Enemigos', explica que, durante estos últimos años, Estados Unidos se ha abstenido de "ejercer ciertas autoridades claves para su defensa" frente al terrorismo, entre ellas "todos los interrogatorios clasificados" de los servicios de Inteligencia.

Según 'The Washington Post' y 'The New York Times', que han tenido acceso al borrador, no existe una mención expresa a las cárceles secretas o los interrogatorios, pero sí que ha sido interpretado como una puerta abierta a algunas de las prácticas más oscuras de la guerra contra el terror de Bush.

El senador republicano John McCain ha advertido de que Trump "puede firmar las órdenes ejecutivas que quiera", pero "la ley es la ley". "No vamos a recuperar la tortura en Estados Unidos", ha asegurado.

El portavoz de la Presidencia, Sean Spicer, no ha querido valorar el borrador al asegurar que "no es un documento de la Casa Blanca". "No tengo ni idea de dónde viene", ha dicho ante los periodistas que le han preguntado por el tema en rueda de prensa.