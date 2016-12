Detenidas en Turquía dos españolas integradas en Daesh que regresaban con sus hijos a Europa desde Siria

epLas autoridades turcas han detenido a dos mujeres de nacionalidad española pertenecientes a DAESH que viajaban hacia Europa junto con los hijos de ambas de muy corta edad después de partir desde Ceuta hacia Siria en 2014.

Las dos arrestadas, sobre las que la Guardia Civil había instado una Orden Internacional de Detención, habían partido desde Ceuta hacia Siria en 2014 en compañía de sus esposos, dos destacados yihadistas que han protagonizado decenas de asesinatos, según ha informado el Ministerio del Interior. Se trata de Fatima Akil Laghmich y Asia Ahmed Mohamed, de 21 y 26 años, respectivamente.

Precisamente esta última, Assia Ahmed, se casó con el yihadista de origen marroquí Mohamed Hamaduch, también llamado 'Kokito Castillejos', y conocido por la extrema dureza de las imágenes que difundía en Internet, donde llegó a posar con cinco cabezas cortadas.



La extrema crueldad de 'Kokito Castillejos' quedó acreditada en otras de sus apariciones en la red, a las que tuvo acceso Europa Press, donde se le veía fotografiando a un niño que, sonriente, sujetaba otra cabeza degollada rodeado de más niños que asisten a la escena. Muchas de esas publicaciones eran jaleadas por numerosos jóvenes que le seguían en la red, entre ellos algunos ubicados en España o Marruecos.



CINTURÓN DE EXPLOSIVOS COMO DOTE



Assia Ahmed se casó por poderes con el yihadista, que le regaló a ella como dote un cinturón de explosivos. La relación sentimental comenzó en 2014 a través de Internet, aunque no se descarta que se conociesen antes en Castillejos, cuando la joven estuvo en una tienda en la que trabajó 'Kokito'.





QUERÍA VOLVER



El autor del informe policial --que en todo momento se presenta ante él con su verdadera identidad-- le preguntó si quería volver a España o Marruecos. "¡¡Sí!! quiero volver, pero no para vivir allí, sino para conquistarlo", respondía el terrorista al tiempo que añadía que su aspiración es conquistar todo el mundo. Se justificaba alegando que así lo dijo el profeta Mahoma.



En otra de estas conversaciones 'Kokito' afirmaba lo siguiente sobre la joven Assia Ahmed: "Ella ha dicho que quiere incorporarse al Estado de Sham (ISIS) ya que, gracias a Dios, su fe era fuerte y muy firme. Como es muy honesta le he mandado el dinero de aquí y pedí su mano para el matrimonio y aceptó. Me he casado con ella estando todavía en Ceuta para evitar rumores ya que somos extraños uno para con el otro. Así nos hemos casado y hablo de forma permanente con ella y le doy dinero para la migración".