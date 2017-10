6/6

¿PROTOCOLO A MÍ?. El secretario socialista Pedro Sánchez dió la nota en el desfile del 12 de octubre al aparecer sin corbata, un ‘look’ muy poco adecuado a la solemn idad de momento. Y que no diga que las corbatas no van con él, porque no hace mucho se las ponía sin problemas. Eso sí: morada.