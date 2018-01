Acusan a Volkswagen, BMW y Daimler de usar humanos para experimentos en los que les hacían tragar humo de coches

Volkswagen, BMW y Daimler, las tres marcas de automóviles más emblemáticas de Alemania, serán investigadas por haber financiado experimentos en los que se hizo inhalar gases de motores diésel a seres humanos para ver sus efectos sobre los pulmones y sobre la circulación sanguínea, según varios medios alemanes.

Los mismos experimentos con monos ya habían generado algunas reacciones a finales de la semana pasada y hoy varios medios, entre ellos el "Stuttgarter Zeitung", habla de experimentos similares con seres humanos. El Stuttgarter Zeitung y el Süddeutsche Zeitung, han revelado que la Asociación Europea de Estudios sobre la Salud y el Medio Ambiente en el Transporte, una entidad fundada en 2007 por las tres empresas y Bosch, hicieron inhalar dióxido de nitrógeno (NO2) a un grupo de 25 personas en una dependencia de la clínica universitaria de Aquisgrán.

El Gobierno alemán ha criticado estos experimentos "que no tienen ninguna justificación ética ni científica" y ha asegurado que "lo que tienen que hacer los fabricantes de automóviles con las emisiones es reducirlas y no pretender demostrar que no son dañinas con ayuda de experimentos con monos y hasta con seres humanos".