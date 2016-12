Estas Navidades Garaje Oeste te regala la cesta

Llegan las Navidades y qué mejor que celebrarlo con nuestros clientes. Por ello, en Garaje Oeste queremos ayudar a llevar estos días de la mejor forma posible. Por ello, por cualquier intervención de mantenimiento en nuestro taller, de más de 160 euros (IVA incluido) recibirás una estupenda Cesta de Navidad.

Oferta válida en Garaje Oeste para el cliente cuyo importe de su factura de reparación en el taller de mecánica supere los 160,00 € IVA INCLUIDO, recibirá de manera gratuita una cesta de navidad. La cesta de Navidad es la que aparece en la imagen, si bien no es una imagen contractual, por lo que la cesta o alguno de los productos que la contienen pueden sufrir alguna modificación sin previo aviso. Garaje Oeste se reserva el derecho de anular o modificar la oferta en cualquier momento sin comunicación previa. Campaña válida hasta fin de existencias. Campaña no acumulable a otras ofertas y/o campañas. Campaña no válida para el cambio de neumáticos.