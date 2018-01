El Consistorio de Guijuelo se marca como objetivo conseguir la 'deuda cero' municipal en el año 2019

El Ayuntamiento de Guijuelo se ha marcado como objetivo conseguir la deuda cero municipal para el año 2019 después de terminar el año 2017 con tres préstamos de los que dos quedarán pagados a lo largo de este año.

Así se puso de manifiesto tras haberse aprobado ya el presupuesto municipal de este año -Guijuelo fue el primer gran municipio de la provincia en hacerlo- de modo que, según las previsiones del edil de Hacienda, Ángel Picado, el Consistorio podría terminar con la deuda a lo largo del año que viene. Para entonces, quedará únicamente en vigor el préstamo solicitado para financiar en su momento las obras de construcción del parking subterráneo municipal y el nuevo Ayuntamiento. Según añadió el edil, la deuda que tiene el Ayuntamiento de Guijuelo es consecuencia de la realización de "obras importantes", pero no supone un gran problema para las arcas municipales ya que, añadió, "tenemos una deuda muy controlada". Y es que uno de los caballos de batalla del edil de Hacienda es la capacidad de endeudamiento del Consistorio, se encuentra en torno al 10-12% del presupuesto municipal (7,7 millones de euros para 2018) cuando se permite hasta un límite máximo del 110%. Es decir, que el Consistorio tendría aún una capacidad de endeudamiento mucho mayor, pero no se considera necesaria si no que, al contrario, va a reducirse en estos dos años.

Todo ello es consecuencia de la mejora de la economía local, que permitirá para este año 2018 incrementar, por ejemplo, los ingresos municipales por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras como consecuencia de la mejora económica general y del sector de la construcción en Guijuelo, en particular.

Las inversiones municipales seguirán desarrollándose este año con proyectos como la ampliación del centro de servicio al transporte, el proyecto de empleo de la dehesa, la construcción de nichos del cementerio o la mejora de calles. Asimismo, se prevé para este año la adquisición de un camión de basura y otro vehículo para la policía.