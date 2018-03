El Salmantino UDS no puede ganar al Bupolsa y sale del playoff (2-2)

El duelo entre el Bupolsa y el Salmantino UDS dejó un muy mal sabor de boca en el bando blanquinegro al salir de los puestos de playoff tras no poder vencer en su visita a San Amaro, a pesar de lograr voltear el marcador en la primera mitad. El Salmantino UDS de Pablo Cortés saltó al césped de San Amaro con un once marcado por tres bajas muy significativas como las de Caramelo, Jehu Chiapas y Coque, lo que obligó a Cortés a introducir a Emilio en el lateral diestro y a Tyson en el izquierdo, una posición que no es habitual para el jugador mexicano. Por su parte, Miguel Ángel formó pareja en la medular junto a Antonio Amaro y Juanan, mientras que Izazola volvió a la titularidad como extremo derecho.

El conjunto blanquinegro era consciente de lo mucho que se jugaba en tierras burgalesas y salió con la firme intención de ir a por el Bupolsa, pero el cuadro dirigido por Pablo Cortés se topó con un jarro de agua fría: el gol de Guti en el minuto 9 de juego. El ´9´ local consiguió batir a Rodri tras una jugada muy embarullada en el área del Salmantino UDS, que acabó con el balón en el fondo de las mallas. Un mazazo en toda regla para las aspiraciones del cuadro del Helmántico.

Sin embargo, el Salmantino UDS se lanzó a por el partido y poco tardó en encontrar el premio del gol. Álvaro Tejedor consiguió rematar a la perfección un balón suelto tras un rechace de un corner botado desde el perfil diestro y puso el empate en el marcador. El central vio puerta por segundo partido consecutiva tras marcar el pasado fin de semana al Atlético Astorga en casa. El tanto de la igualada provocó un gran ´subidón´ en el equipo visitante, dado que consiguió dar la vuelta al encuentro en tan sólo dos minutos con un nuevo gol de Murci, que consiguió batir a Del Val tras un remate de cabeza que se coló en la portería local. El Salmantino UDS se vio poderoso y estuvo a punto de cerrar el duelo con el 1-3, pero Murci no pudo rematar con acierto.

Por su parte, el Bupolsa no le quiso perder la cara al partido y estuvo a punto de empatar en dos ocasiones: primero con un gol bien anulado por un claro agarrón a un jugador charro a la salida de un corner y después con una gran ocasión de Guti, que se plantó sólo ante Rodri en un mano a mano, pero su disparo se marchó rozando el palo. El choque en San Amaro llegó al descanso con 1-2 en un primera mitad de ida y vuelta entre ambos equipos.

Tras la reanudación, el Bupolsa se creció y se comió literalmente al Salmantino UDS en los primeros compases del segundo tiempo. El conjunto blanquinegro estaba disputando sus peores minutos del partido y el cuadro local hizo sangre de ello con el segundo tanto de Guti, tras un nuevo error defensivo que condenó a la escuadra de Pablo Cortés. Sin embargo, la sangría pudo ser mucho mayor, pero Rodri, con una mano prodigiosa, y el larguero evitaron el tanto de Adri en dos jugadas consecutivas bajo la intensa lluvia en San Amaro. Los nervios y las prisas se apoderaron del equipo visitante, que fue incapaz de generar peligro durante toda la segunda mitad. Rodri salvó en varias ocasiones a su equipo y Juan Carlos Ortíz tuvo en sus botas la oportunidad de lograr los tres puntos, pero incompresiblemente no pudo marcar un balón sobre la línea de gol.

Con este empate, el Salmantino UDS sale de las posiciones de playoff de ascenso a Segunda B y se coloca en quinta posición, a un punto del Tordesillas, rival con el que se medirá el próximo 11 de abril en el Helmántico. Otra gran oportunidad que desaprovecha el equipo charro esta temporada.