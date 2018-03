Un heroico De la Nava salva al Unionistas (1-0)

El Unionistas sumó en casa tres puntos claves que le permiten seguir en el primer puesto de la clasificación, a pesar de cuajar un duelo muy gris y espeso ante uno de los peores equipos de la categoría gracias a un gol de Carlos de la Nava, que salió en la segunda mitad y se consagró como nuevo héroe unionista tras Manjón y Abad.

El Unionistas ha dejado de ser aquel equipo que salía a morder a su rival desde el primer minuto. Ya no es habitual ver que el marcador se rompa en el inicio del encuentro en Las Pistas, ya que el Unionistas tiene una idea de juego muy distinta ahora mismo. En la primera mitad, el equipo se dedica a madurar el partido y a dejar que su rival se lo crea. El duelo frente al Real Burgos, penúltimo clasificado, fue un fiel reflejo de ello. Los de ´Astu´ no salieron como fieras a por un rival bastante inferior sobre el césped y en la tabla de clasificación, por lo que el cuadro burgalés se lo empezó a creer. El técnico asturiano volvió a dar entrada a Kevin Alonso en el once en lugar de Carlos Molina y poco tardó en llegar el primer disparo del bando visitante: Kenyi avisó al guardameta local con un disparo desde fuera del área, pero su remate fue muy manso hasta las manos de Kevin. Poco después, el Real Burgos volvió a probar fortuna y se iba metiendo en el partido.

Mientras tanto, el Unionistas a lo suyo. Serio y firme sobre el césped, pero con más intención de hacer daño que de lograrlo. El bando dirigido por ´Astu´ tuvo su ocasión más clara en el minuto 23 de juego, cuando Carlos López se quedó sin ideas para rematar a portería en dos ocasiones. El Unionistas agotaba sus balas por el perfil diestro con un Piojo intentando desbordar constantemente, pero sin éxito. Por su parte, cerca estuvo de llegar el primer tanto rival con una gran acción individual de Manri al borde del área en la que su disparo se marchó lamiendo la escuadra de Kevin. El duelo llegó al descanso con el resultado inicial, pero ésta película ya se había visto muchas veces este año€

Tras la reanudación, el choque siguió la misma dinámica que en la primera mitad. El Unionistas dominaba, pero no conseguía llegar con claridad a la meta defendida por Pana. Además, el Real Burgos siguió haciéndose grande a medida que avanzaba el duelo y estuvo muy cerca de poner el 0-1 en el marcador, pero Kevin realizó una grandísima intervención para salvar un tiro cruzado de Manu que se iba para adentro. A todo esto, el Unionistas también quiso dar un paso al frente con la entrada de Carlos de la Nava, que estuvo a punto de abrir la lata, pero su disparo lo sacó bajo palos la zaga rival. Avanzaban los minutos y el estado de histeria se iba apoderando de Las Pistas, a sabiendas de lo mucho que había en juego.

´Astu´ volvió a apelar a la épica e hizo un cambio de héroe por héroe: entró Manjón y se marchó Abad. El choque reclamaba un nuevo salvador, una vez más. Y así fue€ en el minuto 73, Razvan puso un centro con música desde el perfil zurdo que De la Nava remató al fondo de las mallas. 1-0 y un golpe sobre la mesa. Un nuevo héroe para la colección. Aún así, el Unionistas estuvo a punto de quedarse sin los tres puntos tras un fallo garrafal en defensa en el 87' en el que el balón se topó con el poste tras un mal despeje. Finalmente, los locales vencieron por la mínima en partido muy gris. La suerte sigue sonriendo al Unionistas una jornada más.