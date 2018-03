Pablo Cortés: "No me planteo entrar en el playoff, me planteo ganar esta el domingo"

Pablo Cortés no cambia el paso: no firma ser cuarto a falta de nueve jornadas para que acabe la Tercera División. Ni por estar viviendo al "filo de la navaja": "No me planteo entrar en playoff, me planteo ganar el domingo... y después del domingo me plantearé el domingo siguiente hasta que llegue el final de la liga. Vivimos con la presión en todos los partidos y todos tenemos la necesidad de los tres puntos. Si nos ponemos a pensar que estamos a no sé cuántos puntos del líder o que podemos salir del playoff nos puede aceptar; por lo tanto en lo que tenemos que pensar es en salir a ganar".

Dicho esto, el preparador salmantino calificó como una "semana muy buena de entrenamientos" para su equipo a horas de medirse al Bupolsa -"la idea que tienen es la de hacerse fuertes en casa, madurar los partidos para asegurar la permanencia cuanto antes"- a domicilio, choque en el que no estará Chiapas, lesionado el domingo en el Helmántico. Y tampoco Coque.