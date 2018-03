El derbi de Tercera en Las Pistas, el 22 de abril

Con casi total seguridad el derbi de Tercera División entre el Unionistas y el Salmantino UDS se disputará el 22 de abril. Al menos eso se desprende de las palabras del entrenador del Unionistas, Astur, este viernes en rueda de prensa, refiriéndose al choque ante el Becerril, aplazado por la Semana Santa: "Lo pondrá la Federación, porque ellos -el Becerril- quieren el 23, pero el 22 es probable que juguemos con el Salmantino".

Mientras tanto, el Unionistas recibe este sábado al colista de la categoría, el Real Burgos. Los datos como local del Unionistas y los de visitante del conjunto burgalés ahondan en la desigualdad. Uno es el mejor local -todo ganado salvo un empate y una derrota-, y el otro es el peor visitante de la liga -cinco puntos sumados-. Sin embargo, en el Unionistas existe la sed de "venganza". Tal cual. "En el vestuario se ha hablado de que si no nos hubieran empatado en el último minuto en la ida ahora mismo estaríamos en una posición muy diferente...", apuntó Astu. Y luego se explayó en la explicación: "Estoy nervioso. Todos tienen ganas de jugar. Existe el ánimo de la motivación extra, sobre todo porque queremos dar nuestra mejor cara en casa después de no hacerlo en los últimos partidos". Frente al Real Burgos -17:00 horas- regresará Carlos de la Nava tras dar por zanjada la lesión: "No está al cien por cien pero tendrá minutos...", vaticinó el técnico del Unionstas. Se quedan fuera de la convocatoria: Motos, Juanpa, Arroyo y Javi Navas, estos tres últimos lesionados, y Cristo, por sanción.

Pese a tener los peores números de la liga, éste es el Real Burgos que se esperan en Las Pistas: "Parten con un 4-4-2, con dos puntas de refencia que se olvidan de las tareas defensivas. Nos van a plantear una inferioridad por dentro y luego fían todo a Mota, que tiene bastante nivel".