El Santa Marta, a punto de dar la sorpresa ante todopoderoso Atlético (2-1)

Con los deberes prácticamente hechos saltó el Santa Marta de Tormes al campo del Atlético de Madrid. Con la salvación no matemática pero sí virtual, los de Sergio Hernández podían disfrutar de un partido que meses atrás parecía que podía haber sido un suplicio. Así, en muchas fases de la primera parte fueron mucho mejores que los rojiblancos que sabiendo que se estaban jugando la liga estuvieron muy atenazados los 90 minutos. E inmersos en dudas llegó la primera gran jugada de peligro de los salmantinos. En el minuto 4, Gonzalo primero y Visus en el rechace no fueron capaces de vencer en el uno contra uno a Herrero. En la siguiente jugada, Salido se aprovechaba de la indecisión de Kike e intentaba una preciosa vaselina que se estrellaba contra el larguero del meta visitante. Con ambos equipos jugando de poder a poder llegó el gol rojiblanco. Kike, en una nueva indecisión, no supo si coger el balón con las manos o dar con el pie. Roro, muy atento, le robó el balón y marcó a puerta vacía. El Santa Marta no se amilanó pero no pudo empatar, llegando al descanso perdiendo por la mínima.

En la segunda parte, los tormesinos sufrieron más ya que los atléticos entraban en oleadas por las bandas. Los de Hernández estaban más cansados y no eran capaces de parar a los rápidos delanteros madrileños. En el minuto 62, una gran jugada de Agüero por banda izquierda, llegando a la línea de fondo era rematada por Andy muy ajustada al palo izquierdo de Kike, que nada pudo hacer. El Santa Marta siguió empujando y logró acortar distancias en el minuto 79 cuando el central Yago, a la salida de un córner remataba de fuerte chut a las redes de Herrero. Nervios en los locales, ya que si no ganaban veían la Liga esfumarse. Los salmantinos estaban crecidos, luchando cada balón. Gozaron de corners, acorralando a los atléticos muy nerviosos que aguantaron hasta el final.

De esta forma, a falta de tres jornadas para el final de la competición, el Santa Marta se sitúa en la décima plaza, con ocho puntos de ventaja sobre las plazas de descenso, mientras que el Atlético sigue segundo, empatado con el primero, el Rayo.

LA FICHA:

2 Club Atlético de Madrid: Herrero (2); Ricard (2) (Chumilla 72´ (2)), JC (3), Aitor (2), Montero (3); Agüero (3) (Mikel 65´ (2)), Castro (2), Óscar (2), Roro (3) (Joaquín 76´ (2)); Salido (2) (Salomón 69´ (2)), Andy (2).

1 UD Santa Marta de Tormes:Kike (2); Boigues (3), Morante (2), Yago (3), Miguel (2) (Dani 80´ (2)); Raúl (2), Aitor (3) (Alonso 63´ (3)), Visus (2), Chopi (2) (Santos 73´ (2)); Aarón (2), Gonzalo (2).

GOLES: 1-0, (22´) Roro. 2-0, (62´) Andy. 2-1, (79´) Yago.

ÁRBITRO: Nieva López (colegio madrileño). Amonestó a Montero; Visus, Chopi.

CAMPO:Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid. Unos 100 espectadores.