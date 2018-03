El Unionistas visita al Bembibre en busca de recuperar el liderato

El Unionistas visita al Atlético Bembibre (17:00 horas) con un ojo puesto en lo que ocurra en el duelo entre el Salmantino UDS y el Atlético Astorga en el estadio Helmántico. Si el conjunto dirigido por ´Astu´ consigue hacerse con los tres puntos, el resultado que se produzca en Salamanca será bueno para el bando de Las Pistas, dado que lograría aumentar su distancia con respecto al equipo salmantino y el cuadro leonés, o con ambos en el caso de que el resultado sea un empate al final de los 90 minutos.

Sin embargo, todo lo que ocurra da exactamente igual si no se consigue vencer al Bembibre, por lo que si el del Helmántico es un duelo clave en la pelea por el primer puesto de la clasificación, el de La Devesa también lo es. El Unionistas llega al encuentro frente al décimocuarto clasificado con la moral por las nubes tras lograr un triunfo agónico frente al Almazán gracias a un gol de Manjón en el 93´. Pero la euforia desmedida no puede maquillar el mal juego de la pasada semana. ´Astu´ no podrá contar con Motos y los lesionados Javi Navas, Juampa y De la Nava. Además, Molina es duda para el choque.

EL ESTADO DEL CÉSPED

Preocupa la situación en la que se encuentre el césped de La Devesa por las intensas lluvias de los últimos, ya que su estado puede marcar el desarrollo del partido. A pesar de las nevadas, el partido se podrá jugar sin problemas y el Unionistas podrá viajar hasta León.