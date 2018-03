El Salmantino UDS se lleva tres puntos de oro de Ávila (1-2)

El Salmantino UDS se ha llevado una importante victoria de Ávila, donde se ha impuesto por 1-2. Después de un encuentro con alternativas para los dos equipos, lo ha decidido un penalti transformado por Murci cuando solo quedaban cinco minutos.

El Salmantino UDS saltaba al campo dispuesto a comerse a su rival y a los dos minutos ya se había puesto por delante en el marcador, al aprovechar Marco Pérez el saque de un córner para batir a Julen.

El equipo de Pablo Cortés no se conformó con el resultado y antes de que se cumplieran los primeros diez minutos había dispuesto de varias claras ocasiones más para ampliar su renta: Caramelo no llegó a aprovechar un rechace del portero local a un disparo de Garban tras una gran internada por la banda derecha y poco después volvía a ser Caramelo el que entraba por el lado contrario, pero no acertaba a ponerle bien el balón a un Murci que llegaba completamente solo.

El ímpetu de los salmantinos bajó después y mediada la primera mitad el Ávila tomó el mando del encuentro hasta el descanso, gozando de varios saques de esquina, aunque sin llegar a crear verdadero peligro sobre la portería de Rodri, salvo un remate de cabeza de Iván que se marchaba por encima del larguero. Así, con el 0-1, se llegaba al descanso.

En la reanudación el panorama no ha cambiado, con el Ávila intentando crear peligro, sin conseguirlo, y un Salmantino UDS al que le costaba mucho salir de su campo a pesar de las indicaciones de Pablo Cortés.

Y el empate llegó. Javi Mesa hacía un buena internada por la banda izquierda e Iván, aprovechaba que el balón se detuvo por el barro en un rechace, para empujar con la puntera al fondo de la red.

Justo después el Salmantino UDS reclamaba un penalti: Garban pareció zancadilleado por Issa, pero intentó seguir la jugada a pesar de acabar cayendo al suelo y el árbitro no decidió pitarlo.

En el minuto 63 estuvo a punto de llegar el segundo de los locales: Issa galopaba por su banda sin que nadie pudiera frenarlo y su pase atrás era rematado por Roa superando a Rodri. Sin embargo, cuando en la grada ya se cantaba el gol, apareció Emilio para salvarlo de cabeza bajo los palos.

La respuesta llegó después, pero el remate de cabeza de Murci se estrelló en el larguero, impidiendo el segundo del Salmantino UDS. Pablo Cortés quemaba sus naves dando entrada a Tyson, Izazola y Juanan, buscando los tres puntos tan necesarios.

El conjunto charro había reaccionado y volvía a llegar con más frecuencia al área del Ávila, por lo que el gol podía llegar para cualquiera de los dos equipos.

Y finalmente fue cuando solo quedaban cinco minutos y favorable al Salmantino UDS. En el saque de un córner David Izazola fue claramente agarrado y el árbitro no dudó en señalar la pena máxima, que transformó de manera impecable Murci para poner el 1-2 definitivo.

El final del encuentro se enturbió con continuas protestas en el campo, enfrentamientos entre los banquillos con varios expulsados y también en la grada, aunque afortunadamente la cosa no pasó a mayores por la intervención de la policía.