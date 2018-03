Excesivo correctivo para el Guijuelo en Ponferrada (3-0)

El Guijuelo cayó de forma contundente en Ponferrada ante un equipo más necesitado de puntos. Se notó esta circunstancias porque los locales jugaron con una intensidad superior a los de Jordi Fabregat. Los verdiblancos han vuelto a morder en polvo después de seis jornadas sin perder y lo han hecho de forma justa aunque el 3-0 quizás es un resultado excesivo.

Empezaron bien los salmantinos que a los 10 minutos tuvieron una buena ocasión, Diego Suárez centró desde la línea de fondo pero el remate de Borja se fue desviado por poco. Fue una acción que podría haber cambiado el signo del partido porque a partir de esta jugada los locales equilibraron el choque que era de domino alterno.

En esta dinámica de idas y venidas el que golpeó fue la Ponferradina en el minuto 26. Los locales botaron un córner, el balón se quedó muerto en el área y el más vivo de todos, Yuri, lo alojó al fondo de la red. Hasta el minuto 35 no reaccionó el Guijuelo con disparo de Nacho que se marchó por encima del larguero. La primera parte no tuvo más historia y los dos equipos se marcharon a vestuarios con la mínima ventaja para los de Carlos Terrazas que tuvieron más fortuna ante portería, todo lo contrario que un Guijuelo que no aprovechó el par de buenas ocasiones que tuvo para batir a Mandaluniz. La igualdad en el juego invitaba a que el Guijuelo pudiera neutralizar la ventaja de la Ponfe tras el descanso.

La segunda parte empezó como la primera, con el Guijuelo gozando de una buena ocasión en el inicio. A los siete minutos de la reanudación Manu Gavilán recibió una gran asistencia de Diego Suárez pero su toque picadito se marchó rozando el palo. No veían portería los ayer jugadores visitantes que, no obstante, desplegaban un buen juego en el centro del campo compensando la alta intensidad en el juego que estaba poniendo un necesitado Ponferradina.

En el minuto 60 Jordi Fabregat realizó un doble cambio para darle más mordiente al equipo pero sus planes se fueron al traste tres minutos después porque la Ponferradina anotaba el segundo gol, Guille recibió en la esquina del área y batió a Kike con un gran disparo cruzado. El Guijuelo siguió intentándolo ante un rival que replegó y juntó las líneas para mantener la renta y se empleaban a fondo luchando y cortando balones.

Los minutos iban pasando y el Guijuelo tenía pocas ideas en ataque fruto del cansancio ante un rival que con el resultado a favor cada vez defendía mejor fruto de la confianza del mismo. A un minuto del final, con los de Fabregat volcados en el área rival, la Ponferradina cazó un contragolpe que acabó con un penalti de Ayala que transformó Yuri. Ya no hubo tiempo para más y la victoria se quedó en tierras del Bierzo.

El Guijuelo recibió un correctivo excesivo porque el choque fue igualado. Como apuntamos, la ocasión de Borja en el minuto 10 pudo cambiar el signo del partido pero no fue así y los verdiblancos encajaron la quinta derrota a domicilio de la temporada.

FICHA TÉCNICA

SD Ponferradina: Mandaluniz; Román, Jon García, Saúl, Ríos Reina; Menudo (Matthieu, min. 85), Andy (Jorge García, min. 78); Guille, Yuri, Isi (Iago Díaz, min. 56); Cidoncha.

B: David Gómez, Yac, Álvaro, Matthieu, Jorge García, Yelko, Iago Díaz.

CD Guijuelo: Kike; Raúl, Ayala, Jonathan, Kevin; Borja, Nacho; Manu Gavilán (Fuster, min. 60), Ayoub, Manzano (Juanra, min. 78); Diego Suárez (Dimas, min. 60).

B: Amador, Abel, Juanra, Luque, Dimas, Fuster Carmona

GOLES: 1-0, Yuri (min. 26). 2-0, Guille (min. 63). 3-0, Yuri (min. 89), de penalti.

ÁRBITRO: Velasco Arbaiza (Colegio vasco). Amonestó a Saúl, Mandaluniz, Menudo; Manzano, Nacho y Ayala.